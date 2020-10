Le vaccin contre la grippe : quand, pour qui, pourquoi

Cette année, l'importance de la demande pour le vaccin contre la grippe inquiète certains Britanno-Colombiens qui doivent parfois attendre longtemps pour se faire vacciner. Des inquiétudes non fondées, selon une spécialiste.

Cette année, la province a renforcé son plan antigrippal en commandant un plus grand nombre de vaccins afin de solidifier son système de santé fragilisé par la crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19.

Comme c'est le cas chaque année, le vaccin a d'abord été offert aux résidents des établissements de soins à longue durée, aux travailleurs de la santé et aux personnes plus à risques en cas d'infection avant d'être offert à la population générale.

Des vaccins pour tous

La demande pour le vaccin contre la grippe saisonnière est d'ailleurs plus forte qu’à la normale justement en raison des préoccupations liées à la COVID-19.

Mais il ne faut pas s'inquiéter, semble-t-il : les premières livraisons de vaccins sont arrivées aux quatre coins de la Colombie-Britannique et d'autres livraisons sont en route, selon la directrice médicale du service des maladies transmissibles et de l'immunisation au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC), Monika Naus. Il y’a quelques centaines de milliers de doses qui arrivent , dit-elle.

Le vaccin pour éviter la double infection

Il est important de se faire vacciner afin d'éviter d'attraper la grippe ou pour amoindrir ses symptômes en cas d'infection, dit Mme Naus. « Cela pourrait potentiellement éviter aux personnes qui attrapent la COVID-19 d'avoir la grippe saisonnière en même temps, ce qui pourrait être particulièrement dangereux », souligne-t-elle.

La campagne de vaccination contre la grippe a débuté en Colombie-Britannique. Photo : iStock

Il vaut mieux ne pas attendre

L'arrivée du vaccin à forte dose pour les personnes âgées, Fluzone, n'est pas prévue avant la fin novembre. La directrice médicale conseille aux personnes âgées de ne pas attendre et de se faire vacciner le plus tôt possible. Elle rappelle que la province dispose de plusieurs vaccins contre la grippe pour les personnes âgées, dont le Fluad déjà disponible dans les programmes de santé publique.

Même si les vaccins seront disponibles jusqu'à la fin de la saison de la grippe, Monika Naus recommande aux Britanno-Colombiens de se faire vacciner avant le début du mois de décembre surtout ceux à plus haut risque.

Lueur d'espoir à l'horizon

Le BCCDCCentre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique s’attend toutefois à une saison grippale moins intense que les années précédentes.

Toutes les mesures que nous prenons pour prévenir la transmission de la COVID-19 sont également efficaces contre la grippe , souligne Monika Naus, ce qui devrait limiter les infections.

Avec les informations de The Early Edition