Réseau Compassion, un nom tourné vers l’avenir

Le Réseau Compassion est responsables d’une famille de 16 agences et établissements offrant des services de santé et des services sociaux, dont l’Hôpital Saint-Boniface. Daniel Lussier, le directeur général de l’organisme, explique que le type de services offerts a beaucoup évolué.

Le réseau compassion a vraiment beaucoup évolué depuis 2000. On a évolué du côté du travail que nous faisons, surtout pour appuyer les établissements qui font partie de cette famille, de ce réseau , explique-t-il.

Ces services vont au-delà des services traditionnels de la santé, par exemple : le centre Flavie-Laurent [ndlr : chargé de la redistribution de biens usagés aux démunis], notre travail avec Abri Marguerite et en partenariat avec l’Accueil francophone , précise Daniel Lussier.

Agences et établissements du Réseau Compassion : Abri Marguerite

Actionmarguerite

Centre de renouveau Aulneau

Centre de santé Saint-Boniface

Centre de santé Sainte-Rose

Centre Flavie-Laurent

Centre Youville

Charités Despins (Résidence Despins)

Charités Despins (Villa Aulneau)

Gestion Providentia

Hôpital Saint-Boniface

Les Appartements du square Angus

Marymound

Sara Riel

St.Amant

Winnipegosis & District Health Centre

Ce n’est pas seulement le mot santé qui a quitté l’ancien nom de Réseau Compassion. Le mot catholique a lui aussi disparu. Il ne s’agit pas pour autant d’un abandon des racines et des valeurs catholiques de l’organisme, assure Daniel Lussier.

La compassion est à la base de nos valeurs , fait-il valoir, en ajoutant que cela reflète le message des Sœurs : aimez-les . Le nouveau logo de l’organisme fait aussi appel à ses valeurs catholiques.

La main tendue signifie la solidarité, le service envers l’autre [...] la main a la forme d’une colombe qui est l’Esprit saint , poursuit Daniel Lussier.

Il reconnaît que la nouvelle appellation de l’organisme est plus contemporaine, plus rassembleuse, plus ouvert sur le monde, et surtout une plateforme pour le futur . À l'avenir, l’organisme cherche à répondre aux besoins les plus pressants de la communauté, note M. Lussier.

Réseau Compassion cherche notamment à jouer le rôle d’allié pour aider à la réalisation d’un projet d’aînées autochtones.