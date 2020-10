La Ville de Trois-Rivières va de l’avant avec la réfection de la salle J.-Antonio-Thompson

Ces montants rendront possible l'embauche des architectes et des ingénieurs qui pourront concevoir les plans et devis, une étape qui mènera au concours d'architecture exigé si la Ville veut obtenir une subvention pour financer ces travaux.

Cette subvention, octroyée par le ministère de la Culture et des Communications, est espérée au printemps 2021 et permettrait de financer les deux tiers du montant de la réfection, soit quelque 20 millions de dollars.

Rappelons que ce projet de 30 millions de dollars vise à moderniser la scène, à améliorer l'accessibilité à la salle pour les personnes à mobilité réduite, à agrandir et réaménager la billetterie, à améliorer la pente du balcon et à effectuer quelques travaux dans le foyer de la salle.

Ces travaux, qu’on ne prévoit pas avant 2023, forceront éventuellement la fermeture des lieux pendant une saison culturelle.