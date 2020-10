167 nouveaux cas de COVID-19 en Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique recense 167 nouveaux cas de COVID-19 et un nouveau décès dû à la maladie au cours des dernières 24 heures.

Les plus récentes données ont été dévoilées par la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, par voie de communiqué.

Actuellement, 69 personnes sont à l'hôpital, dont 18 aux soins intensifs. La province compte 1688 cas actifs de COVID-19 et 4156 personnes bénéficient d'un suivi en raison d’une possible exposition au virus.

Selon les autorités sanitaires, 11 854 personnes ont contracté la maladie et 254 en sont décédées en Colombie-Britannique depuis le début de la pandémie.

Il y a désormais 17 éclosions dans des centres de soins de longue durée et des centres hospitaliers. Parmi elles figurent trois nouvelles éclosions aux centres de soins de longue durée Evergreen Baptist Care Society à White Rock, Good Samaritan Victoria Heights, à New Westminster et Sunset Manor à Chilliwack.

Dans son communiqué, Bonnie Henry fait mention de la deuxième vague de COVID-19 dans laquelle se trouve la province et rappelle l’importance de rester vigilant en tout temps.

Nous avons la possibilité de déterminer à quoi va ressembler cette vague COVID-19 en Colombie-Britannique en continuant d’être responsable et en restant dans nos bulles de protection, où que nous soyons , dit la Dre Henry.