Des produits internationaux au menu du DG intérimaire du Grand Marché

Une plus grande ouverture sur le monde et un grand marché de Noël : le nouveau directeur général par intérim a des idées pour développer le Grand Marché de Québec. Entretien avec Jean-Paul Desjardins qui sera à la tête de l'établissement pour environ quatre mois.

Je ne vous cache pas qu'il y a encore des choses à faire. C'est comme une jeune entreprise , lance le DG par intérim, qui s'estime tout de même en bonne position après le congédiement de l’ancien directeur, Daniel Tremblay.

Peu connu du public, M. Desjardins n’est pas à ses premières armes. L’ancien consultant a déjà siégé dans plusieurs conseils d’administration, comme celui de l’Office du tourisme de Québec et des Grands feux Loto-Québec, avant de s’amener à la Coopérative des horticulteurs de Québec, il y a 7 ans.

Jean-Paul Desjardins Photo : Radio-Canada

En haut de son menu : augmenter le dynamisme au marché, qui attire davantage les jeunes familles et les 55 ans et plus. Il faut en amener d’autres .

On va essayer de diversifier l'offre, améliorer et amener des aspects internationaux. On va essayer que ce soit le plus possible animé et dynamique. On veut que ça soit humain. Jean-Paul Desjardins, DG par intérim, Grand Marché de Québec.

Il rappelle que le Grand Marché compte sur un certain nombre d’acquis. On a une trentaine de commerçants ici qui sont dynamiques et qui ont de beaux produits , ajoute M. Desjardins.

Fort de ses visites de plusieurs grands marchés ailleurs dans le monde, M. Desjardins croit que son expérience pourra amener l'établissement un peu plus loin. On a des belles comparaisons à faire, mais il faut l’amener encore plus haut. C’est les gens de Québec qui vont l’animer.

Marché de Noël et plan de développement

Un grand marché de Noël verra le jour dans les prochaines semaines, de même qu'une programmation à l'intérieur. La direction entend aussi installer des étals à l'extérieur.

Une période de l’année qui fera du bien à la quinzaine de commerces qui ont dû fermer les portes durant la pandémie, selon M. Desjardins.

C'est que Coopérative a dû se résigner à demander l'aide de la Ville de Québec. En échange d'un prêt de 300 000 $, elle a dû embaucher une firme d'experts pour l'accompagner.

La pandémie a forcé la fermeture temporaire de plusieurs commerces. Photo : Radio-Canada / Félix Morrissette Beaulieu

Il y a des choses qui nous ont surpris, mais pas tant que cela. Des fois on a besoin que d’autres nous le disent. Ça nous a confirmé ce qu’on pensait , dit-il sans préciser les recommandations de la firme.

Un plan de développement sera également lancé pour couvrir une période d’un an et demi. Dans six mois, huit mois, c'est ça la perspective. On n'est pas dans un train qui ne fonctionne pas. On est dans un train qui va moins vite, mais on va accélérer ce train-là .

Questionné à savoir s’il avait carte blanche dans son poste pour assurer l’avenir du marché, le DG est sans équivoque : Si je n’avais pas eu les coudées franches, je ne l’aurais pas pris , conclut le DG par intérim.

Avec les informations de Louise Boisvert