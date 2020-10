Un homme arrêté à Matane pendant la crise d'Octobre raconte son histoire

Le groupe se dirigeait vers Gaspé puisqu'il avait entendu parler de la répression qui allait se tenir à Montréal, sans en connaître réellement la forme.

Par hasard, on a su par un journaliste qu'il se préparait quelque chose au gouvernement fédéral. Qu'il y aurait quelque chose d'assez spécial et une loi. On ne savait pas que c'était la Loi sur les mesures de guerre à ce moment-là. [...] On avait écho de, peut-être, l'armée, tout ça , se remémore M. Arène.

Selon M. Arène, le groupe aurait été reconnu lorsqu'il s'est arrêté pour manger un peu plus tôt dans la journée, à Rimouski.

Ils avaient barré la route, carrément, à Matane. Moi, quand j'ai ouvert les yeux, j'avais une mitraillette dans le ventre. Jean-Luc Arène

M. Arène a fréquenté des membres influents du Front de libération du Québec (FLQ), notamment à la Maison du pêcheur de Percé pendant les étés 1969 et 1970, mais sans se considérer lui-même comme un membre en tant que tel.

Il explique qu'aucune preuve ni aucune carte de membre n'existait à l'époque pour déterminer qui étaient les personnes qui formaient le FLQFront de libération du Québec .

Jean-Luc Arène estime qu'il n'avait rien de particulier à se reprocher. On a vu les gens qui ont été arrêtés. Pauline Julien a été arrêtée. Gérald Godin a été arrêté. Tout le monde se faisait arrêter , explique-t-il.

On avait un doute que c'était possible qu'on se fasse arrêter étant donné la Maison du pêcheur, étant donné les liens avec Paul [Rose]. Jean-Luc Arène

D'abord amené dans un centre de détention de Matane, Jean-Luc Arène est transféré dans une cellule du quartier général de la SQ SQ situé sur la rue Parthenais, à Montréal.

M. Arène affirme avoir été emprisonné pendant plusieurs mois sans savoir combien de temps il passerait derrière les barreaux et ce qu'il adviendrait de lui. Ça, ça a été très difficile , lâche-t-il.

Deux étés à la Maison du pêcheur

Jean-Luc Arène raconte que la Maison du pêcheur, située au cœur de Percé, était d'abord une boîte à chansons.

Des jeunes s'y rassemblaient pour discuter et y passer leur temps, mais selon lui, les autorités n'aimaient pas beaucoup ça .

Jean-Luc Arène (en bas à gauche) lors d'une réunion à la Maison du Pêcheur à Percé à la fin des années 1960 (archives). Photo : Radio-Canada

Il ajoute qu'on estimait, à l'époque, que les activités de la Maison nuisaient au tourisme.

On n'était pas réellement bienvenus dans ce coin-là de la Gaspésie , se souvient-il.

Selon lui, les jeunes qui se tenaient à la Maison du Pêcheur étaient loin d'être tous membres du FLQFront de libération du Québec .

Après le premier été passé à Percé, en 1969, une partie du groupe se déplace et s'installe dans une résidence de Gaspé.

Selon Jean-Luc Arène, ils se rendaient régulièrement à Montréal.

Il se rappelle qu'ils voulaient créer d'autres maisons, d'autres lieux de rencontre comme celle de Percé.

Il précise qu'aucune action violente n'est commise ni n'est prévue.

La Maison du pêcheur, à Percé (archives) Photo : Radio-Canada

En 1970, le groupe ouvre une deuxième Maison du pêcheur à Percé, mais en haut de la côte puisque, toujours selon Jean-Luc Arène, il était impossible de retourner s'installer dans la maison où ils ont passé l'été précédent.

Il ajoute que la deuxième Maison du pêcheur a brûlé pendant la crise d'Octobre. Le bail était à son nom.