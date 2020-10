Des locataires délogés après un incendie redoutent une rénoviction déguisée

Après des mois de démarches pour tenter de réintégrer leurs appartements, 19 locataires sinistrés sont toujours hébergés à l’hôtel. Ils espèrent désormais pouvoir retourner chez eux d'ici Noël, après plusieurs reports et des retards dans les travaux.

C'est comme du camping, illustre Farhat Jafar, excédée. Ça passe pour un ou deux mois, mais ça dure depuis sept mois!

Le propriétaire de l’immeuble a tardé à financer les travaux nécessaires à la mise aux normes des lieux, en dépit de trois constats d’infraction s’élevant à 4800 $.

Relogés aux frais de la Ville de Montréal, les locataires redoutent une manœuvre immobilière de rénoviction qui consisterait à profiter d’une période de rénovations pour expulser les locataires et augmenter les loyers avec de nouveaux baux.

Le loyer, pour un quatre et demi, c’est 1200-1600 $ , se désole Brian Payne Jr., locataire qui ne payait que 680 $ par mois avant le sinistre.

Le locataire Brian Payne Jr. devant l'entrée du garage où le feu a été le plus violent. Photo : Radio-Canada / René Saint-Louis

Un incendie est survenu le 7 avril dans la chambre électrique du sous-sol, avant d’endommager très gravement les quatre logements attenants du dessus.

Les autres appartements de l’immeuble n’ont pas été ravagés par les flammes, mais tous les occupants de l’édifice ont dû être évacués et relogés après des coupures d’électricité et de téléphone, notamment.

Peu de temps après le sinistre, le propriétaire a proposé aux locataires de résilier leur bail sans pénalité et leur a même offert un dédommagement.

Il exigeait de ceux souhaitant revenir en septembre de vider entièrement leur appartement des meubles et des effets personnels, même si le logement avait été épargné par les flammes. La requête aura finalement été rejetée par les locataires et abandonnée par le propriétaire.

L'édifice de la rue Lachapelle, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, compte 40 logements et a subi un incendie le 7 avril. Photo : Radio-Canada / René Saint-Louis

Yvon Dinel et Karina Montambeault, organisateurs communautaires au Comité logement Ahuntsic-Cartierville, dénoncent une situation complètement ridicule .

On voyait l'intention du propriétaire de faire sortir le plus de locataires possible pour louer les logements plus cher et peut-être même faire des rénovations dans certains. On ne peut pas laisser un propriétaire profiter d'un feu pour chasser des locataires comme ça , dénonce Mme Montambeault.

Devant l’inaction du propriétaire pour entreprendre des travaux, l'arrondissement a dû intervenir dans le dossier dès le mois de juin en lui imposant des échéances, en vain.

L'arrondissement a alors adopté une résolution pour pouvoir les entreprendre à sa place en autorisant l'octroi d'un contrat de 100 000 $ à une entreprise de construction, avant que le propriétaire se décide enfin à s'exécuter en août.

La gestionnaire des immeubles d'Aldo Construction, Marie-Ève Brulotte, rétorque que le feu est survenu en pleine pandémie, ce qui a compliqué la venue des évaluateurs des compagnies d'assurance.

La Ville demande également au propriétaire de rembourser les frais d'hébergement des locataires à l'hôtel à partir du 1er juillet, une somme évaluée à plus de 1000 $ par jour.

Avec les informations de René Saint-Louis