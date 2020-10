Un robot propulsé par l’IA remporte un prix de journalisme

Les journalistes ont longtemps pensé que l’intelligence artificielle ne pourrait les remplacer. L’année 2020 leur apprend le contraire alors que Sophi Automation, un robot intelligent, vient de remporter le prix de la meilleure innovation technique au service des journalistes.

Rendre service aux journalistes, Sophi.io en fait sa vocation. Mais avant de pouvoir se mettre au travail, le robot a d'abord été formé par l'équipe éditoriale du Globe and Mail.

L’engin est capable de comprendre quelles sont les histoires pertinentes et où elles doivent être placées. Le robot examine comment chaque article est susceptible de contribuer à accroître ses recettes publicitaires tout comme son nombre de personnes abonnées.

Toutes les dix minutes, Sophi examine l'ensemble de notre contenu ; à chaque endroit où chaque histoire est promue ; et à toutes les façons dont notre public apprécie ce contenu. Elle trouve des histoires intéressantes qui méritent une plus grande promotion et met à jour chaque page de notre site web en conséquence.

The Globe and Mail