Centralisation des appels d'urgences : une décision irresponsable, selon des maires

La fin de semaine dernière Tyler Shandro a approuvé la requête de Service de santé Alberta de regrouper les centres d’appels d’urgence réduisant leur nombre de sept à trois.

C’est la meilleure pratique et c’est la pratique en Alberta, dans la plupart des autres provinces et dans d'autres pays dont les systèmes de santé ressemblent le plus au nôtre , écrit-il dans la lettre qui explique sa décision.

La maire de Red Deer, Tara Veer, affirme qu’il y aura une dégradation des services d’urgence dans la province.

Cette centralisation va provoquer des délais de répartition des ambulances , a-t-elle lancé lors de la conférence de presse conjointe des quatre municipalités touchées qui a eu lieu cet après-midi.

La centralisation permettra à Service de santé Alberta une économie de six millions de dollars.