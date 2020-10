Maski Récolte gagne des adeptes en Mauricie

Le projet de cueillette et de distribution de surplus agricoles, Maski Récolte, prend de l’ampleur au sein de la Mauricie. Il a notamment été adopté par l’organisme la Brouette, à Trois-Rivières, ainsi que par la MRC des Chenaux.

Le projet est une initiative qui invite les citoyens à cueillir les surplus de fruits et légumes chez les maraîchers, dans les potagers privés et au sein des arbres fruitiers. Les denrées sont ensuite réparties à parts égales entre les bénévoles qui ont recueilli les denrées, les producteurs qui avaient généré ces surplus et des organismes oeuvrant en aide alimentaire.

La cueillette va bon train cette année, si bien que Maski Récolte a recueilli 13 tonnes de denrées, soit 5 tonnes de plus que l’an dernier.

Suzie Paquin, agente de développement chez Maski en forme, se réjouit de l’engouement suscité auprès des bénévoles et des maraîchers, d’autant plus qu’il survient dans un contexte de pandémie. Les citoyens en profitent pour changer d’air et les maraîchers en retirent un sentiment d’utilité , dit-elle.

Les trois partenaires souhaitent désormais que d’autres emboîtent le pas et invitent particulièrement d’autres villes et municipalités à se doter du programme.

Avec les informations de Jacob Côté