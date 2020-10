Renelle Ray, pour l’amour de la musique

De passage à notre Petit local, qui se transpose sur la route cet automne, l’auteure-compositrice-interprète Renelle Ray nous parle du métier qu’elle aime et de la confiance acquise après Polyfonik, le Chant’Ouest et le Festival international de la chanson de Granby.

Qu’est-ce que le Chant’Ouest et Granby ont changé dans ta vie?

« Chant’Ouest et Granby ont changé mon niveau de confiance en moi. Ça m’a réaffirmée comme artiste et surtout comme francophone. Je pense que j’avais plus une retenue avant. À un spectacle il y a quelques années au Québec, en 2017 je crois, j’avais l’impression que je n’avais pas ma place. Tandis qu’au Chant’Ouest et à Granby, j’ai oublié tout ça. »

J’ai finalement juste dit : "sais-tu quoi? Je peux être moi, je prends ma place, je saisis le moment, soit ça peut être une catastrophe ou ça va bien aller. J’arrête de me comparer." Renelle Ray, auteure-compositrice-interprète

« De me présenter hors Québec au lieu de Renelle Ray Franco-Albertaine, c’est surtout ça. J’ai appris le français avant l’anglais. J’oublie d’où je viens quand je dis hors Québec. Quand ma famille du Québec, des cousins éloignés sont venus me voir en spectacle, à ce moment, j’avais des larmes. C’était comme une réaffirmation que j’ai du support. [...] Cétait vraiment un bon moment. Ça m’a beaucoup changé comme personne, comme artiste, comment je me vois ».

« Mon objectif avec la musique, c’est de l’adorer, et si j'oublie pourquoi je le fais, pour l'amour de le faire, je ne suis pas dans la bonne profession. » Photo : Radio-Canada / Adnan Mohamad

Qu’est-ce que tu as le plus hâte de retrouver quand la vie va revenir un peu plus à la normale?

« J’ai vraiment hâte de performer devant des foules, me retrouver. Avec un public, quand je chante et je partage des chansons, et mon humeur entre mes chansons, ça me console. C’est quelque chose dont j’ai besoin pour vivre. Avec des personnes live, c’est une meilleure énergie. Même dans des cafés, des bars. Rire, partager mes chansons et mes petites jokes. »

As-tu des projets en cours ou à venir?

« Je travaille avec quelqu’un de Londres pour une chanson. Ça va être ma première chanson que je vais sortir en anglais comme single. J’ai vraiment hâte. Je pense que ça va sortir aux alentours de février. J’ai aussi une chanson avec Cristian De la Luna sur un album de Noël. Il y a beaucoup de monde qui prépare sa sortie en novembre. »

Renelle Ray, auteure-compositrice-interprète Photo : Radio-Canada / Adnan Mohamad

D’où est venue ton inspiration pour la chanson que tu nous interprètes?

« C’est une chanson que j’ai faite au départ pour Polyfonik. Je l’ai travaillée avec Gaëlle Cockpit et Frédéric Baron. C’était plutôt abstrait au départ. Pour moi, c’était vraiment drôle, parce que les premiers mots n’ont pas rapport avec l’amour. En général, je me vois comme si je ne suis pas assez. Pas assez bonne dans tout, même la musique. »

« Dans cette chanson, c’est d’affirmer que je suis correcte avec ça. Tout le reste, c’est en lien avec des relations dans ma vie, toutes mélangées ensemble. Les moments où malgré tout, je serai là pour quelqu’un s’il a besoin de moi. C’est un repère. Une histoire plus sombre, mais avec un beat plus léger, ça flotte. »

C’est une de mes chansons préférées. C’est la chanson sur mon EP que j’ai retravaillée le plus, je suis vraiment fière de celle-là. Renelle Ray, auteure-compositrice-interprète

En visite avec le Petit local sur la route, Renelle Ray interprète sa chanson Mon soleil, mon amour.