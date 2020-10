Andrew Wilkinson : le leader discret

À l’interne, ceux qui le connaissent l’admettent : Andrew Wilkinson n’a pas le charisme de sa prédécesseure Christy Clark ou de l’ancien premier ministre albertain Ralph Klein. On le décrit comme un leader logique , mais qui a à coeur l’intérêt public.

Marié et père de trois enfants dans la vingtaine, Andrew Wilkinson est amateur de vélo et de kayak en été, et de ski en hiver. Mais vous l’entendrez peu s’exprimer sur sa vie privée.

Mon but est de donner l’impression d’un leader calme, compétent et sûr , affirme le principal intéressé, qui, au cours d’une campagne marquée par la COVID-19, n’hésite pas à rappeler sa formation de médecin.

Une carte qui l'aidera pense ce leader peu connu du grand public.

Andrew Wilkinson le soir de sa nomination à la tête du Parti libéral de la Colombie-Britannique Photo : La Presse canadienne / Darryl Dick

D’ailleurs, son élection à la tête du Parti libéral en février 2018 s’est avérée une surprise. Il a été élu au 5e tour face à Diane Watts, qui faisait figure de favorite. Le nouveau chef libéral Andrew Wilkinson avait jusqu’ici fait peu de vagues. Le Parti libéral au pouvoir depuis 16 ans venait d'être renversé aux élections l'année précédente.

Andrew Wilkinson a été élu pour la première fois en 2013. Nommé ministre de la Technologie, de l’Innovation et des Services au citoyen, puis ministre de l’Enseignement supérieur, Wilkinson a occupé des rôles mineurs au sein du gouvernement libéral jusqu’à ce qu’il soit nommé ministre de la Justice, le 12 juin 2017. Un poste qu’il n'occupe que quelques semaines, le temps que le gouvernement soit défait en chambre.

Mais le principal intéressé ne s’inquiète pas de cette absence de profil public. C’est toujours un défi pour les chefs de l’opposition d’être connus des électeurs avant une élection, a-t-il dit. Mon travail est de connecter avec le plus de gens possible durant la campagne électorale en faisant connaître notre plate-forme positive pour la Colombie-Britannique.

Un parcours éclectique

Immigrant et fils d’immigrants (sa famille a quitté l’Australie pour Kamloops quand il avait 4 ans), Andrew Wilkinson a fait des études en médecine à l’Université de l’Alberta avant d’obtenir une prestigieuse bourse Rhodes, qui lui a permis d’étudier le droit à l’Université d’Oxford.

En début de carrière, Andrew Wilkinson a pratiqué la médecine pendant trois ans à Campbell River, Lillooet et Dease Lake avant de bifurquer vers le droit. C’est d’ailleurs à Lillooet qu'une de ses patientes a nommé son bébé Andrew, en son honneur, a-t-il déclaré lors du débat des chefs.

Mais il quitte rapidement la médecine pour aller terminer son droit à Dalhousie, avant d’être reçu au barreau de Colombie-Britannique en 1988.

De 1993 à 1995, Andrew Wilkinson est président de l’Association des libertés civiles de Colombie-Britannique, poste qui a fait connaître le ministre de la justice sortant, David Eby.

Mais c’est dans l’ombre, loin des projecteurs, qu'Andew Wilkinson poursuit sa carrière. Il devient rapidement actif au sein du Parti libéral, comme président du parti. Au début des années 2000, à la suite de l’arrivée des libéraux au pouvoir, il est nommé sous-ministre aux affaires intergouvernementales. Il occupe différents postes dans l’appareil gouvernemental avant de reprendre la pratique privée du droit, en 2006.

C’est un désir de vouloir faire une différence qui l’amène, en 2013, à se présenter en politique.

Le chef urbain

À la tête d’une coalition de centre droit, dans un parti dont les racines sont régionales, Andrew Wilkinson sait qu’il a peu de marge de manoeuvre s’il veut remporter les élections.

Représentant la circonscription de Vancouver-Quilchena, une des plus riches de la province, l’homme politique est toutefois accusé d’être déconnecté des électeurs.

C’est un chef plus qui est plus qu’urbain, il représente une circonscription urbaine et il est docteur et médecin. Les électeurs en région pourraient ne pas se voir en lui , souligne Hamish Telford, politologue à l’Université de la vallée du Fraser.

Mais le politicien travaille fort pour se défaire de cette perception. En entrevue, Andrew Wilkinson rappelle son enfance dans l’intérieur de la Colombie-Britannique et souligne son côté travailleur, ayant livré des journaux au cours de son adolescence et payé lui-même ses études universitaires.

Le seul et unique débat télévisé a eu lieu le mardi 13 octobre. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Lors du débat, le 13 octobre dernier, il est celui qui a abordé la question du logement le plus souvent. Le politicien a aussi mis de côté, le temps de la pandémie, toute idée de revenir à l’austérité fiscale.

L’austérité ruinerait des centaines de milliers de personnes dans cette province, nous devons nous entraider en ces temps difficiles. Andrew Wilkinson, chef du Parti libéral de Colombie-Britannique

Mais le chef libéral se retrouve souvent sur la sellette pour des commentaires jugés déplacés ou son retard à dénoncer les propos de ses candidats.

Dans les jours précédant le débat, Andrew Wilkinson a tardé à dénoncer les propos jugés sexistes d’une candidate libérale lors d’une rencontre en visioconférence à laquelle il assistait. La controverse dure jusqu’au débat, ou il doit s’en excuser publiquement.

En entrevue, on le presse aussi de dénoncer les propos d’un autre candidat, Laurie Throness, dans la vallée du Fraser, dans une circonscription acquise au parti.

Il n’y a pas de place pour la discrimination basée sur l’âge, le genre, l’orientation sexuelle, le revenu ou l’origine, c’est inacceptable au sein de mon parti , finira-t-il par lâcher.

Quelques jours plus tard, Andrew Wilkinson passe finalement de la parole aux actes, poussant Laurie Throness à quitter le caucus libéral.

Avec des informations de Tanya Fletcher