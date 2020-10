Des mesures de la zone rouge au Centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean

La direction tente ainsi de freiner la propagation de la COVID-19.

Plusieurs écoles primaires et secondaires du CSSLSJCentre de services scolaire du Lac-Saint-Jean sont actuellement touchées par des éclosions de COVID-19. Au primaire, on retrouve des cas dans les écoles Maria, Saint-Pierre, Garnier et Saint-Joseph. Des cas sont aussi rapportés à l’École Camille-Lavoie et au Pavillon Wilbrod-Dufour, au secondaire.

Les élèves de 4e et 5e secondaire auront des cours en alternance un jour sur deux, en conservant le même horaire, pour éviter qu’ils soient tous présents en même temps.

Les mesures suivantes sont aussi mises en place : Les visiteurs sont réduits au minimum dans les établissements;

Les activités parascolaires sont suspendues, sauf si elles permettent de diminuer le nombre d’élèves présents dans un endroit. En cas de maintien, distanciation de deux mètres entre les élèves;

Les sorties scolaires sont suspendues;

La salle d'entraînement est fermée pour le parascolaire;

Les services de soutien sont offerts individuellement ou en groupes de six élèves au maximum avec une distanciation de deux mètres entre les élèves;

Les parents sont invités à transporter leur enfant à l’école pour réduire le nombre d’élèves présents dans l’autobus;

Des places sont assignées dans le transport.

En plus de répondre à l’appel de la santé publique et rehausser nos mesures déjà en place, cela permet à nos établissements de se préparer à un éventuel passage en zone rouge , a précisé le directeur général du CSSLSJ, Marc-Pascal Harvey, dans un communiqué.

Les mesures seront appliquées au cours de la semaine.

Les activités sportives intrarégionales ont aussi été suspendues jusqu'au 16 novembre dans les quatre centres de services scolaires de la région pour limiter la propagation du coronavirus.