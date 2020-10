Le directeur régional de la santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Dr Yv Bonnier-Viger, confirme qu’il y a une éclosion de COVID-19 à l’hôpital de Gaspé.

Il y a moins de cinq cas actifs, dont un patient et même si l’enquête épidémiologique est en cours, le Dr Bonnier Viger se doute déjà de la source du problème.

Souvent, dans des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée ou dans les milieux hospitaliers, on a des personnes qui ont des problèmes cognitifs. Alors, ce n’est pas qu’ils ne respectent pas les règles, c’est qu’ils ne peuvent même pas les comprendre , avance-t-il. Ça fait partie de la clientèle avec laquelle on doit composer. Donc, ça se peut très bien que ça soit le cas dans ce cas-là aussi.

Le directeur régional de la santé publique pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Yv Bonnier-Viger Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Skype

La région a connu la semaine dernière une autre éclosion en milieu hospitalier : moins de cinq employés de l'hôpital de Maria avaient alors contracté la COVID-19.

Le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec ( SIIIEQSyndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec ) a été mis au courant de la situation. Sa vice-présidente, Annie Bélanger, s'inquiète de l'état de santé de ses membres qui pourraient être infectés.

C’est inquiétant dans le sens que c’est une transmission qui est communautaire , précise Mme Bélanger. C’est-à-dire que la transmission s’est probablement faite par les travailleurs ou par les visiteurs. L’enquête de la santé publique nous donnera les résultats.

Mme Bélanger souligne que des employés ont été testés et qu’ils travaillent quand même en attendant leur résultat.