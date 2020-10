Faute de chauffeurs, des jeunes ne peuvent se rendre en autobus à l’école

Le Centre de services scolaire des Navigateurs a informé les parents mardi matin sur son compte Facebook. Tout devrait être de retour à la normale dès cet après-midi , peut-on lire sur la publication.

La fille de Francine Turcotte, qui est en quatrième secondaire, n’a pas pu prendre l’autobus mardi matin.

On part, on pense que nos enfants sont en sécurité et qu’à une certaine heure, l’autobus va les embarquer et va les rendre à l’école.

Francine Turcotte, mère d'une élève de quatrième secondaire