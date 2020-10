La crise du logement persiste à Lebel-sur-Quévillon

Même si l’économie de la municipalité a pris du mieux avec la réouverture de l’usine Nordic Kraft, plusieurs travailleurs ne sont pas installés en permanence, ce qui désole le maire Alain Poirier.

On ne veut pas devenir une ville dortoir. Notre but premier, c’est que les gens viennent vivre chez nous à long terme. Alain Poirier, maire de Lebel-sur-Quévillon

Alain Poirier ajoute que la construction de nouveaux logements permettrait à plusieurs retraités de la municipalité de vendre leur domicile et s’y installer.

Ça demeure une grande priorité. On vit toujours les mêmes enjeux et il est quasiment impossible pour des promoteurs de financer la construction de nouveaux logements, en raison des critères de la SCHL. Nous avons des citoyens qui veulent sortir de leur maison et rester ici. Il faut leur trouver un milieu de vie qui leur convienne et libérer en même temps des maisons pour de nouveaux résidents.

Une des pistes de solution pourrait venir d’anciens bâtiments d’habitation de la défunte mine Nyrstar, qui pourraient être mis en vente sous peu.

Par contre, ce sont des bâtisses qui datent des années 70 et qui auront sans doute besoin de beaucoup de rénovations. On va attendre de voir ce qu’il va en arriver, mais c’est une opportunité à ne pas négliger , ajoute Alain Poirier.

Lebel-sur-Quévillon attend avec impatience un programme qui serait élaboré par le gouvernement du Québec pour venir en aide aux petites municipalités éloignées.

Le premier ministre François Legault s'est déplacé à Lebel-sur-Quévillon pour annoncer la relance de l'usine de pâte en novembre 2019. (archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

La municipalité a aussi mandaté le Groupe de ressources techniques de Val-d’Or pour réaliser une étude sur les besoins réels de logements à Lebel-sur-Quévillon. Cette étude doit être livrée en décembre.