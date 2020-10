Arrivée de la Croix-Rouge à Lac-Mégantic dès mercredi

Une première équipe composée de huit personnes sera attitrée au CHSLD aux prises avec une éclosion. Ces personnes viendront offrir des soins et des services aux usagés. Une deuxième équipe de 8 personnes suivra le vendredi 23 octobre.

Deux gestionnaires de la Croix-Rouge s’ajouteront au personnel en place pour prêter main-forte.

Jusqu’à présent, 20 usagers et 12 employés ont contracté la COVID-19. Le CHSLD, qui faisait déjà face à une pénurie de main-d’oeuvre en raison de la pandémie, a demandé du renfort pour soutenir les effectifs, qui se battent contre l'éclosion depuis une semaine.

Une zone orange fortement touchée

Alors que la première vague de COVID-19 avait fait seulement une dizaine de victimes à Lac-Mégantic, la communauté est cette fois-ci frappée de plein fouet. En plus du Centre de santé et de services sociaux du Granit, deux écoles sont également touchées.

Malgré cela, le directeur de la santé publique en Estrie, Dr Alain Poirier, a annoncé lundi qu’il n'y a pas lieu d’augmenter les mesures et de passer en zone rouge, car la santé publique a toujours la situation en main.

Pour sa part, la mairesse de Lac-Mégantic Julie Morin soutient qu’on ne s’habitue jamais à une crise , mais qu’heureusement, l’entraide est très forte dans sa communauté.