Denis Villeneuve refait équipe avec Jake Gyllenhaal pour la série policière Le fils

Après les films Prisonniers (Prisoners) et Ennemi (Enemy), le réalisateur québécois Denis Villeneuve retrouvera l'acteur Jake Gyllenhaal pour tourner une série adaptée du polar scandinave à succès Le fils (The Son).

Écrit par l'auteur norvégien Jo Nesbø, Le fils est un thriller qui parle de vengeance et de corruption. Il raconte l'histoire d'un toxicomane, Sonny Lothus, qui s’est évadé de prison et qui a perdu la mémoire.

La série Le fils sera diffusée sur HBO. Denis est un maître dans le déploiement de récits visuellement exquis et uniques, alors que Jake est un acteur et producteur doué, dont le travail traverse souvent des terrains provocants et fascinants [...]. Nous sommes plus que ravis , a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente à la programmation de HBO.

Denis Villeneuve a travaillé avec Jake Gyllenhaal pour les films Prisonniers et Ennemi, sortis en 2013. Ils étaient aussi des adaptations de polars.

Selon le média spécialisé Deadline, c'est Jake Gyllenhaal qui a parlé du livre Le fils à Denis Villeneuve après avoir cherché pendant des années une occasion de faire à nouveau équipe avec lui. Le réalisateur québécois a accepté après avoir dévoré le roman en une nuit.