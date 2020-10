L’UPM accuse les pêcheurs autochtones de minimiser la quantité de prises

Certains casiers à homard des Autochtones que les pêcheurs commerciaux disent avoir retiré des eaux en Nouvelle-Écosse en septembre ne sont pas conformes aux normes établies, selon l'Union des pêcheurs des Maritimes. Photo : Radio-Canada / Héloïse Rodriguez-Qizilbash

Lundi, le chef de la Première Nation de Sipekne'katik, Mike Sack, a assuré que les pêcheurs autochtones détiennent seulement 11 permis de 50 casiers, pour un total de 550 casiers. En comparaison avec la pêche commerciale, les pêcheurs non autochtones de ce même territoire en Nouvelle-Écosse ont en tout 391 200 casiers.

Or, Martin Mallet allègue que plusieurs casiers de pêcheurs autochtones sont rapportés à Yarmouth depuis des semaines. On se l’est fait dire par les agents du MPOministère des Pêches et des Océans du Canada , qu’il y avait des opérations en cours à ce niveau-là , dit-il.

Il affirme qu’un bateau de Pêches et Océans Canada est encore à la baie Sainte-Marie actuellement, pour contrôler la quantité de casiers de la Première Nation de Sipekne'katik.

Même si cette pêcherie-là n’est pas une pêche qui a été réglementée par le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada [...] Il faut que ces casiers-là soient sortis de l’eau parce que ce n’est pas le temps de la pêche commerciale , affirme Martin Mallet.

Radio-Canada n'a pas pu confirmer ou infirmer ces allégations.

Un accord d'ici deux semaines

Le chef de Sipekne'katik, Mike Sack, a déclaré qu’un accord avec le gouvernement fédéral pourrait être atteint dans les deux prochaines semaines.

Mike Sack a affirmé vouloir rencontrer des pêcheurs autochtones et s'est même dit prêt à discuter avec des pêcheurs commerciaux.

La ministre des pêches, Bernadette Jordan, a indiqué qu'elle espère qu'un accord à long terme pourra être conclu pour régler les problèmes de longue date concernant la pêche au homard en Nouvelle-Écosse et les droits des Premières Nations.

Le chef Mike Sack et le directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes Martin Mallet ont tous deux respectivement dénoncé les messages de haine et les actes de violence dans la province.

Mike Sack, chef de la Première Nation de Sipekne'katik, le 19 septembre 2020 à Saulnierville en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Jeorge Sadi

Selon Martin Mallet, le moral est très difficile en ce moment chez les pêcheurs non autochtones. C’est très pénible de voir les commentaires qui sont transmis de part et d’autre, du côté des non-Autochtones et des Autochtones.

Le directeur général croit que si le gouvernement s’était impliqué plus tôt, dès l’an dernier, la communauté ne serait pas actuellement en train de se déchirer .

Martin Mallet a lui aussi dit être ouvert à une rencontre avec le chef Mike Sack pour développer des idées et trouver de nouvelles façons pour gérer le dossier.

Je suis sûr qu’on va trouver des solutions à cette impasse [...], mais il faut que tous les partis soient à la table. Martin Mallet, directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes

S’il y a un côté positif à la situation actuelle, c’est le fait que la situation a vraiment captivé l’attention de la politique nationale , affirme Martin Mallet.

À la fin de la journée, on a un problème de gestion des pêches [...] malheureusement, c’est rendu trop loin. Martin Mallet, directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

Martin Mallet ajoute que les discussions qui ont eu lundi partout au pays ont démontré la responsabilité qu’a le gouvernement fédéral de trouver une solution.

L’ UPMUnion des pêcheurs des Maritimes continuera de travailler avec le Ministère des Pêches et Océans pour tenter de se faire entendre, avec l’objectif ultime de s’assoir à une table de négociations avec un modérateur.

Avec les informations d’Héloïse Rodriguez-Qizilbash