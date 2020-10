Trois éclosion au CHAUR et 47 nouveaux cas en Mauricie et au Centre-du-Québec

Le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec dénombre désormais trois éclosions au sein des unités de soins du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR). Le nouveau bilan fait par ailleurs état de 47 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, soit 19 au Centre-du-Québec et 28 en Mauricie. Deux décès sont également survenus en centre hospitalier.

La situation se complique effectivement au CHAURCentre hospitalier affilié universitaire régional . En neurologie, où on observe une éclosion depuis plusieurs semaines, 20 des 23 patients de l’unité et 33 membres du personnel ont contracté la COVID-19. Les patients infectés ont été transférés à l’unité COVID. Le dépistage auprès du personnel et des usagers se fait aux cinq jours sur cette unité.

En chirurgie, six patients ont été transférés à l’unité COVID et quatre membres du personnel ont reçu un résultat de test positif à la COVID-19. Sur cette unité, le dernier dépistage a été réalisé vendredi et samedi et un dépistage est en cours chez les membres du personnel.

Or, une troisième éclosion chez les membres du personnel affecte aussi désormais l’unité réservée aux patients atteints de COVID-19. Quatre employés ont été déclarés positifs et le dépistage se poursuit au sein de l’équipe en place.

À la direction du CIUSSS-MCQ, on indique que pour le moment, sur toutes les unités, seuls les employés qui présentent des symptômes sont retirés de leur lieu de travail en attendant leur résultat de dépistage.

Rendez-vous en ligne disponible

Le CIUSSS-MCQ invite par ailleurs la population à utiliser le nouveau service de rendez-vous en ligne pour aller se faire dépister, service en vigueur depuis mardi. Les gens peuvent le faire en utilisant la plateforme Clic Santé (Clicsanté.ca  (Nouvelle fenêtre) ) et ce, pour l’ensemble des cliniques de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Ce service s’ajoute à la prise de rendez-vous par téléphone.

Cliniques massives

Enfin, deux cliniques massives de dépistage se tiendront sous peu à Victoriaville et Shawinigan. Le lieu n’est pas encore annoncé pour Shawinigan, mais à Victoriaville, la clinique se tiendra à la Place 4213, située au 13, rue de L'Entente. Les dates seront annoncées prochainement.