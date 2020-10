Des propriétaires de bars et de restaurants en zone orange se disent « oubliés »

Selon la Chambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette (CCIRN), il est injuste que seuls les bars et les restaurants situés en zone rouge puissent bénéficier d'une aide financière, alors que e disent ceux situés en zone orange ne reçoivent rien.

Le gouvernement dit d'un côté à la population de limiter les interactions sociales et de rester chez eux pour faire en sorte que la pandémie soit un peu plus contrôlée. On le comprend, on est en situation de pandémie , explique le président de la CCIRN, Guillaume Sirois. Par contre, de l'autre côté, le gouvernement dit à nos restaurateurs et propriétaires de bars situés en zone orange que vu qu'ils peuvent rester ouverts, ils n'ont pas accès à une aide .

Ça ne fait aucun sens, parce que peu importe dans la zone de couleur dans laquelle on est, on dit à la population de rester chez eux. Guillaume Sirois, président de la CCIRN

Les propriétaires de bars et de restaurants du Bas-Saint-Laurent en zone orange demandent une aide financière de la part du gouvernement provincial (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Selon Tommy Cloutier, copropriétaire du Complexe de la Vieille-Forge qui comprend le restaurant La Maison du spaghetti à Rimouski, le gouvernement ne doit pas oublier la réalité des propriétaires de bars et de restaurants situés en zone orange qui subissent toujours des impacts économiques majeurs liés à la pandémie, et ce, malgré leur ouverture.

On veut juste ne pas être oublié dans les mesures d'aide que le gouvernement provincial prévoit. Présentement, dans mon domaine, on n'a pas des achalandages qui permettent d'avoir un seuil de rentabilité , explique M. Cloutier.

Je suis même certain que plusieurs entreprises perdraient moins d'argent à fermer que de rester ouvertes. Tommy Cloutier, copropriétaire du Complexe de la Vieille-Forge

