« Ne soyez pas aveugles », lance la diaspora arménienne aux chefs d’État

Depuis le réveil d'un conflit armé entre l'Arménie et son voisin, l'Azerbaïdjan, la diaspora arménienne est inquiète et mobilisée dans les rues canadiennes. Ils sont près de 100 000 à se dire Arméniens et à vivre au pays. La diaspora de ce pays d'Asie de l'Ouest prie chaque jour pour ne pas compter de nouveaux morts parmi leurs proches sur place. Ils demandent aux chefs d'État de reconnaître l'indépendance de cette République pour mettre fin au conflit.