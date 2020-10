Le Dr Horacio Arruda sous protection policière

Cette mesure s'est imposée parce que le Dr Horacio Arruda a fait l'objet de menaces depuis l'adoption, par le gouvernement du Québec, de mesures sanitaires pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Appelé à réagir à la manifestation qui a eu lieu devant sa résidence privée, jeudi soir dernier, le Dr Arruda a affirmé en conférence de presse, mardi, qu'il bénéficiait d'une protection policière depuis des semaines.

C'est la Sûreté du Québec qui est responsable de la sécurité des hauts fonctionnaires et des élus à l'Assemblée nationale.

Une société démocratique doit permettre aux gens de s'exprimer. [...] Je tiens à vous dire "oui" pour le droit de manifester. Les gens ont le droit d'émettre leur opposition. Mais il y a des lieux pour ça. Il y a aussi une façon de faire, à mon avis, qui est respectueuse et non violente , a commenté le directeur de santé publique.

Il peut toujours y avoir des ajouts de gens qui vont profiter notamment de la manifestation pour faire du grabuge. Et quand on est devant une maison privée, à cause des voisins, et quand c'est notre propre maison... On n'aime pas ça.

Dr Horacio Arruda