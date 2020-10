Ambulance NB : Medavie a négligé les zones rurales pour obtenir des primes de rendement

Kim Adair-MacPherson estime que le système d’Ambulance NB pour mesurer les temps d’intervention aux appels d’urgence dissimule des problèmes qui, dans certains cas, auraient mené à une baisse des paiements fondés sur le rendement.

Les paiements fondés sur le rendement ont introduit une partialité pour l’obtention d’un rendement élevé dans les zones à plus forte densité de population au détriment des collectivités rurales ou éloignées où les appels au 911 se produisent moins fréquemment , dénonce la vérificatrice.

Depuis 2007, les services d’ambulance sont administrés par Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick (SSMNB), une organisation du secteur privé, en vertu d’un contrat accordé par Ambulance NB.

L’entreprise reçoit un montant supplémentaire si elle répond à 90 % des appels :

en 9 minutes en milieu urbain;

en 22 minutes en milieu rural.

Kim Adair-MacPherson a constaté que, en 2017-2018 et 2018-2019, 19 collectivités rurales et éloignées sur 67, soit un peu plus du quart de ces collectivités, avaient un taux inférieur à 90 %.

Par exemple, le taux de rendement était de 69 % à Belledune (68 % pour les déplacements non urgents), de 70 % à Ford Mills (64 % non urgents) et de 79 % à Port Elgin (82 % non urgents).

Puisque le temps de réponse dans ces collectivités est compté avec le temps de réponse en milieu urbain dans la même région, SSMNBServices de santé Medavie Nouveau-Brunswick peut bien fonctionner dans les grands centres, atteindre la cible de 90 % et toucher les paiements supplémentaires.

Les rendements réels de ces communautés seraient ainsi masqués par la façon dont on compile les données, soit en les regroupant sous quatre zones.

La SSMNBServices de santé Medavie Nouveau-Brunswick peut donc concentrer ses ressources dans les zones urbaines tout en ayant un rendement plus bas dans les collectivités périphériques, et ce, sans diminuer ses paiements fondés sur le rendement, explique Mme Adair-MacPherson.

Services de santé Medavie reçoit 650 000 $ supplémentaires par année si elle atteint la cible de temps d’intervention pour 90 % des appels. La somme augmente si la cible est atteinte pour 92 % des appels.

La vérificatrice générale ne recommande ainsi plus à la province de renégocier son contrat avant son expiration en 2027. Elle ajoute qu’il serait dommage que Medavie ne remplisse pas les conditions du contrat avant son expiration, ce qui a un impact sur la qualité du service .

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a déclaré qu'elle avait parlé au PDG de Medavie, Bernard Lord, un ancien premier ministre progressiste-conservateur, et qu’il était ouvert à modifier le contrat lors d’éventuelles renégociations, notamment sur les questions d'imputabilité et de transparence.

Medavie n'a pas répondu à une demande d’entrevue mardi.

Utilisation excessive des exemptions

Kim Adair-MacPherson a aussi déterminé que le délai d’intervention est déformé par une utilisation excessive des exemptions, prévues en cas de circonstances indépendantes de la volonté de SSMNBServices de santé Medavie Nouveau-Brunswick .

La vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick, Kim Adair-MacPherson, a présenté le premier volume de son rapport de 2020. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Ces exemptions étaient accordées dans des cas où le vrai problème était la distance, des ambulances hors service ou une erreur du conducteur.

En utilisant ces exemptions, Medavie peut éviter qu’un délai d’intervention particulièrement long soit inclus dans le calcul du taux de 90 %. Toute exemption doit être approuvée par le ministère de la Santé.

Le rapport de la vérificatrice générale fait état de 5500 exemptions approuvées en deux ans, d’avril 2017 à mars 2019.

Le niveau des exemptions a amélioré le taux de réponse de moins de 90 % à plus de 92 %, ce qui a permis à SSMNBServices de santé Medavie Nouveau-Brunswick de recevoir l'intégralité de ses paiements fondés sur le rendement au cours des deux années.

La vérificatrice générale estime que plusieurs de ces exemptions pourraient être évitées grâce à une meilleure planification par SSMNBServices de santé Medavie Nouveau-Brunswick et, par conséquent, ne peuvent être considérées comme indépendantes de sa volonté .

Avantage à manquer de personnel

Le contrat permet d’ailleurs à Medavie d’augmenter ses revenus lorsque des postes d'ambulanciers sont laissés vacants : un problème fréquent et très médiatisé ces dernières années.

L'audit indique qu’année après année, le budget réservé aux salaires était évalué à la hausse puisqu’ils étaient calculés sur la base d'un effectif complet d'ambulanciers, soit sans postes vacants. Compte tenu des vacances chroniques, 96 postes n'ont pas été pourvus en 2019.

Les postes vacants ont permis à l'entreprise d'ambulance de dégager plus facilement des surplus qu'elle était en droit de conserver. En 10 ans, l'entreprise a empoché 8,8 millions de dollars sur les surplus liés directement aux postes vacants.