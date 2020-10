Un consultant étudiera les possibilités de regroupement entre Ville-Marie et Duhamel-Ouest

Plusieurs avenues seront explorées par le consultant, telles que les ententes de services et des scénarios de regroupement avec la municipalité de Duhamel-Ouest.

L’étude a été réclamée et est payée par la Ville de Ville-Marie au coût de 30 000 $.

On pense qu’il y a de l’ouverture au niveau des citoyens des deux municipalités. On veut que les gens aient les bons chiffres, les bons documents et les services qui peuvent être partagés. C’est pour cela qu’on engage une personne qui est neutre là-dedans. Si jamais ça ne fonctionne pas, on n’aura pas le choix d’en venir à une entente , croit le maire de Ville-Marie, Michel Roy.

Interrogé à ce sujet en septembre dernier, le maire de Duhamel-Ouest, Guy Abel, n’a pourtant pas démontré d’ouverture pour une fusion, mais souhaite plutôt travailler sur des projets de regroupement de services municipaux.

Devant un statu quo, la Ville de Ville-Marie souhaite pouvoir mesurer le coût des services municipaux utilisés par les citoyens de Duhamel-Ouest.

Ça va nous permettre de calculer le coût des services que les citoyens de Duhamel-Ouest utilisent à Ville-Marie, donc pratiquement l’ensemble des services. Il n’y pas d’entente présentement entre Ville-Marie et Duhamel. Les gens utilisent les services comme s’ils étaient des résidents de Ville-Marie, mais ils habitent quand même à Duhamel , rapporte Michel Roy.

Une rencontre entre le consultant et des représentants de la Ville est prévue dans les prochaines semaines pour orienter la démarche.

La Ville de Ville-Marie affirme que le but de cette étude est d’améliorer la qualité et l’efficacité de ses services pour l’ensemble de sa population.

Le conseil municipal de Duhamel-Ouest s’est dit ouvert à consulter l’étude s’il en avait accès.