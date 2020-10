L'un des principaux objectifs de la législation est d'empêcher les poursuites contre les entreprises dont le personnel infecte involontairement des clients ou d'autres travailleurs durant la réouverture des activités économiques dans la province.

Le gouvernement de Doug Ford envisageait cette possibilité plus tôt cet été.

Si elle est adoptée, la Loi de 2020 visant à soutenir la relance en Ontario protègerait principalement les travailleurs de la santé de première ligne, les entraîneurs d'équipes de sports mineurs, les responsables du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement [et] les bénévoles dans une banque alimentaire locale , cite notamment en exemple le procureur général.

[Elle] assurera que les Ontariens et Ontariennes qui contribuent à la relance de notre province et font des efforts de bonne foi pour respecter les directives et lois relatives à la COVID-19 ne sont pas découragés d'aider leur collectivité par crainte d'une poursuite civile.

Doug Downey, procureur général de l'Ontario