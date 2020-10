Hockey senior : la Ligue Acadie-Chaleur espère un retour au jeu le 2 janvier

La LHSAC Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur espérait bien commencer en décembre. Mais des équipes, après mûres réflexions, n'étaient pas encore prêtes.

Avec l'éclosion dans le Restigouche, l'équipe de Dalhousie ne pourrait pas jouer présentement , explique le président de la ligue, Charles Albert.

Charles Albert dit que des partisans l'abordent souvent pour savoir quand recommencera la saison. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

On demeure prudent, car, en plus de la santé publique, il y a un enjeu financier pour les clubs. Il faut préparer l'horaire, les entraînements, la vente des billets.

Le plus gros défi, c'est les commanditaires. Ensuite, ce sont les plans opérationnels des arénas , souligne-t-il.

Certains endroits permettent un nombre limité de spectateurs, car il y a des endroits qui en laisseront entrer plus que d'autres. Si les spectateurs ne sont pas là, c'est certain que, opérer une équipe de hockey senior, c'est un peu difficile. Charles Albert, président de la LHSAC

On ne sait pas encore combien de matchs seront disputés, mais la ligue aimerait qu'à tout le moins les équipes puissent jouer une quinzaine de parties chacune avant les éliminatoires.

À lire aussi : COVID-19 en Atlantique: notre dossier

Malgré tout, je n'ai pas eu de misère à convaincre les propriétaires de se lancer dans une nouvelle saison , dit M. Albert.

Déjà, cinq équipes ont confirmé leur participation à la LHSACLHSAC : Chaleur, Caraquet, Dalhousie, Shippagan et Tracadie. Miramichi pourrait aussi se joindre au circuit.

Le Nord-Ouest en attente

Dans le Nord-Ouest, le Circuit régional de hockey ( CRHCircuit régional de hockey ) prendra, dimanche, une décision sur sa prochaine saison. Des équipes doivent encore finaliser leur plan opérationnel en osmose avec celui de leur domicile.

Les Panthères du Haut-Madawaska ont remporté plusieurs trophées lors de la dernière saison dans le CRH. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Six formations ont indiqué qu'elles seraient prêtes à jouer : Perth Andover, St-Basile, Bas-Madawaska, Kedgwick, Haut-Madawaska et Saint-Quentin. Le Témiscouata, du Québec, ne pourrait se joindre au CRHCircuit régional de hockey , cette saison, en raison des restrictions sanitaires lors des voyages interprovinciaux.

Si tout va bien, le début de saison est prévu pour le premier week-end de décembre.

Dean Ouellet est l'un des joueurs des Panthères du Haut-Madawaska. C'est un ancien des Aigles Bleus au hockey universitaire. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Incertitude pour la ligue Beauséjour

On ne veut pas revivre la fin de saison de mars dernier , lance le président de la Ligue de hockey senior Beauséjour, Roger Brun.

Les JC's de Bouctouche ont connu beaucoup de succès lors de la première saison de la Ligue Beauséjour. Photo : Radio-Canada / Francois Leblanc

La ligue tenait sa finale lors de la pause forcée.

Si on commence une saison, on aimerait la terminer. Donc, il se peut qu'on prenne un congé d'un an , explique M. Brun.

La Ligue a attiré de bons joueurs locaux, comme les frères Allain et Alex Saulnier, de Cap-Pelé, qui ont dans la LHJMQ avec les Wildcats. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

La décision définitive sera prise à la mi-novembre. La ligue pourrait ajouter d'autres équipes lors de la prochaine année.

Le hockey senior avait connu une mauvaise passe dans le Sud-Est. La Ligue Beauséjour avait pris la relève pour recommencer à neuf, sur de nouvelles bases à Bouctouche, à Cap-Pelé et à Elsipogtog. La première année avait été un succès.