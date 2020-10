Professeure suspendue à Ottawa : un « dérapage important », dit François Legault

Je n’arrive vraiment pas à comprendre la décision du recteur et de l’université d’enlever la professeure, de blâmer la professeure et de laisser des groupes d’étudiants avoir des propos violents sur les médias sociaux , s’est indigné M. Legault en marge du point de presse provincial quotidien sur la pandémie.

Selon le chef du gouvernement québécois, aucun mot ne devrait être interdit. Il faut toujours regarder le contexte dans lequel les mots sont utilisés , a-t-il argué.

Le premier ministre François Legault Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Questionné sur les revendications des étudiants, François Legault a répondu observer une exagération du côté de la rectitude. Je pense qu’au contraire, les universités doivent être des endroits où on peut faire des débats, où la liberté d’expression est importante. Je pense que, que ce soit à [l'université] Concordia ou que ce soit ce qui se passe actuellement à Ottawa, c’est un dérapage important, qui est inquiétant. C’est comme si on avait une espèce de police de la censure. Il faut vraiment arrêter ça.

Et en plus, d’accuser les francophones, moi, j’ai beaucoup de misère avec ça , a-t-il ajouté alors que cette polémique creuse un clivage entre francophones et anglophones au sein de l’université bilingue.

Selon le premier ministre, la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, examine actuellement la possibilité d’adopter un projet de loi pour protéger la liberté universitaire.

À Québec, la polémique de l’Université d'Ottawa a suscité d’autres vives réactions mardi.

Quelques heures plus tôt, sur Facebook, la vice-première ministre du Québec Geneviève Guilbault a reproché à l’Université d’avoir jeté cette professeure en pâture à des militants agressifs qui tiennent des propos violents envers elle et les francophones .