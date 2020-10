L’aéroport de Baie-Comeau, grand oublié de l’aide de Québec?

Dans le contexte de la pandémie, le gouvernement provincial a mis à la disposition des municipalités une aide de 2,3 milliards de dollars destinée au transport collectif.

Or, selon le préfet de Manicouagan, Marcel Furlong, le statut particulier de l'aéroport de Baie-Comeau, qui appartient à la MRCMunicipalité régionale de comté et non à une municipalité, l'empêche de profiter de cette aide financière.

Nous autres, on passe dans la craque avec notre besoin immédiat. L'aéroport va engendrer un déficit supplémentaire de 250 000 dollars par rapport à ce qui était prévu dans nos prévisions budgétaires. Alors on demande au gouvernement d'éponger ce déficit-là pour l'année 2020 , implore M. Furlong.

Le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong (archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Le préfet estime que les besoins de l'aéroport de Baie-Comeau pourraient même nécessiter une aide financière provinciale pour l'année 2021.

Pour Marcel Furlong, il est hors de question de suspendre les activités de l'aéroport, qui constitue un service essentiel.

On offre le service de transport aérien pour les gens ayant des problèmes de santé : le transport medévac. On a plus ou moins 800 transports à chaque année pour sortir des gens malades , avance-t-il.

On a aussi, à Baie-Comeau, le site de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) qui dessert tout l'Est-du-Québec, que ce soit le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord ou le Nord-du-Québec , poursuit le préfet de Manicouagan.

Radio-Canada est en attente d'une réponse du ministère des Transports et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation par rapport au dossier de l’aéroport de Baie-Comeau.

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau