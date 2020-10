L’hiver 2021 se vivra à encore à distance pour les étudiants de l’UQTR

Les cours en présentiel seront des exceptions. Ils ne seront autorisés que lorsqu’ils seront essentiels et qu’il sera impossible de les tenir à distance.

Les directions de département et de programmes, de même que les professeurs et les chargés de cours qui donneront des cours cet hiver se préparent déjà à cet enseignement à distance, avec une attention accrue sur les manières de favoriser les interactions et les échanges avec leurs étudiants.

Ces derniers pourront savoir si leurs cours se donneront à distance ou en présentiel sur le portail étudiant et ce, au plus tard le 1er décembre 2020.

L’UQTR mise ainsi sur un milieu de travail et d’étude sécuritaire, en concordance avec les directives de la santé publique, le tout dans l’espoir de freiner la contagion et préserver la santé et la sécurité dans le contexte de pandémie actuel.