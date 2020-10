Appel au dialogue de quatre organismes fransaskois pour contrer l'intimidation

Les partenaires impliqués dans cette volonté de combattre l’intimidation et la discrimination sont l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan (CAFS), le Conseil culturel fransaskois (CCF) et le Conseil des écoles fransaskoises (CEF).

Ensemble nous reconnaissons l’existence d’une crise identitaire, sociale et politique qui sévit au sein de la communauté. Nous nous sentons interpellés par une situation devenue insoutenable pour trop de personnes et d’organismes , souligne Anne Brochu Lambert, présidente du Conseil culturel fransaskois.

Au sujet de ce climat de crise, elle indique qu’il y a des gens dans la communauté qui travaillent à créer de la division, à faire naître un climat d’intimidation et de terreur. Il y a des gens qui pleurent dans leur bureau et des organismes paralysés en ce moment. Ce n’est pas normal. Ce n’est pas acceptable , déplore-t-elle, sans vouloir s’étendre sur les détails de ces gestes pour éviter que les personnes concernées soient identifiées.

Anne Brochu Lambert affirme aussi que cette alliance entre les quatre organismes fransaskois a été réalisée lors d’un récent appel à la table des élus et que les quatre partenaires présents mardi sont ceux qui ont répondu à cet appel.

Cette dernière indique également que les quatre organismes unissent leurs ressources pour chercher l’expertise et les moyens financiers nécessaires pour contrer l’intimidation et la discrimination dans la communauté fransaskoise.

Un appel à tous

On assume un leadership, mais on ne veut surtout pas être les seuls à travailler dans ce sens-là , dit Anne Brochu Lambert, en soulignant que les autres organismes sont les bienvenus dans cette lutte. Elle souligne également qu’un appel à tous a été effectué auprès de tous les organismes de la Fransaskoisie.

Lors du point de presse, la présidente de la CAFSCommunauté des Africains francophones de la Saskatchewan , Sylvie Niyongere, a affirmé que les quatre partenaires veulent mettre en place des plateformes pour que tous puissent s’exprimer librement et dans le respect.

Ensemble, les partenaires s’engagent à interpeller l'entièreté du réseau communautaire dans cette démarche, en invitant d’autres partenaires locaux, régionaux et provinciaux à contribuer, et en proposant un nouveau cadre d'interactions communautaires , explique la présidente de la CAFSCommunauté des Africains francophones de la Saskatchewan , Sylvie Niyongere.

Voyez le point de presse des quatre organismes

Un message partagé par le président de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise Denis Simard qui aborde l’importance de se pencher sur plusieurs questions qui minent la communauté.

Nous devons regarder plusieurs questions : la question raciale, de l’immigration, de l’orientation sexuelle. Nous voulons offrir des plateformes avec des gens présents pour que les gens parlent de leur réalité, peu importe ce qu’elle est. Les réalités peuvent être différentes d’une communauté à l’autre , donne en exemple le président de l' ACFAssemblée communautaire fransaskoise Denis Simard.

De son côté, la Fransaskoise Maria Lepage, qui a pris la parole au point de presse, croit que la communication sera essentielle pour que l’initiative soit concluante.

Je pense qu’il va falloir apprendre à se parler et à se connaître. C’est comme une grande famille. On doit être en accord et en désaccord. On ne doit pas mettre le blâme sur l’un et sur l’autre. On doit apprendre à se connaître entre Fransaskois de différentes régions et de différents pays. On doit apprendre à vivre ensemble , témoigne-t-elle.