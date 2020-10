Plus d’eau courante dans une Première Nation en attente d’eau potable depuis 25 ans

Les membres les plus vulnérables de notre communauté sont sans eau. C’est l’état d’urgence! Je ne peux pas insister assez sur les dangers d’une telle situation , a lancé mardi le chef de la Première Nation de Neskantaga, Chris Moonias, au ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller.

L’échange a eu lieu lors de l’Assemblée des chefs de la Nation Nishnawbe Aski, qui a débuté mardi.

Une couche huileuse est apparue dans le réservoir d'eau de la Première Nation de Neskantaga. Photo : Facebook/Matawa First Nations

Même en temps normal, l’eau coulant des robinets des 90 maisons et commerces de la communauté est impropre à la consommation. Un avis d’ébullition est en vigueur depuis plus de 25 ans - il s’agit du plus long avis d'ébullition de l'eau au Canada.

Avant, on ne pouvait pas boire l’eau, mais au moins, on pouvait prendre notre bain et faire notre lessive. Chris Moonias, chef de la première Nation Neskantaga.

Le chef explique qu'il y a des problèmes de pression dans le système d’aqueduc depuis plusieurs mois. Avant de couper complètement l’eau courante, il soutient avoir dû fermer le système chaque nuit depuis le 8 octobre. Notre réservoir est sale parce qu'il semble que nous perdions de l'eau quelque part , dit-il.

Lundi, des experts d’Ottawa sont venus effectuer des tests. Mais la Première Nation pourrait devoir patienter plus d’une semaine avant d’en avoir les résultats.

Aidez-nous, s'il vous plaît, faites sortir nos gens. Mettez-les en sécurité ! a imploré le chef au ministre Miller.

Réunion d’urgence

Le ministre Marc Miller s’est dit très inquiet de la situation.

J'ai demandé [aux équipes] d'accélérer les tests. Nous devons trouver un moyen de nettoyer l'eau et relever les défis du système de distribution , affirme-t-il.

Une équipe d'Ottawa est venue faire des tests d'eau lundi. Photo : Facebook/Matawa First Nations

Un appel est prévu entre le gouvernement et la Première Nation en fin d’après-midi mardi afin de discuter de la situation et voir ce qui peut être fait , selon le ministre.

Attente pour le centre des traitements des eaux

Ce n’est pas la première fois que Neskantaga doit couper l'eau courante : l’an passé, le bris des pompes a entraîné une évacuation partielle de la communauté à ses frais.

La Première Nation de Neskantaga attend encore la fin des travaux d'un nouveau centre de traitement des eaux. Une fois fonctionnel, l’avis d’ébullition de l’eau en vigueur pourra être levé.

Promis pour mai 2018, le projet a été retardé à plusieurs reprises. La construction de celui-ci est encore en cours à l’heure actuelle, selon le chef Chris Moonias. C'est très frustrant de vivre comme ça. Ma fille de 23 ans n'a jamais eu d'eau potable , dit-il.

C’est inacceptable que cette situation perdure depuis aussi longtemps , concède le ministre Miller.

Je suis heureux de savoir que la construction du nouveau centre de traitement des eaux sera bientôt terminée et sera une grande source de fierté pour la communauté. Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones

61 avis à long terme sur la qualité de l’eau potable sont encore en vigueur au Canada. Le gouvernement s’est engagé à les lever d’ici mars 2021.