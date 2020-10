Hôpital de Chicoutimi : 6 membres du personnel de l'unité COVID-19 atteints

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean tente de déterminer la source de la contamination.

La présidente régionale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Bouchard, a indiqué, mardi après-midi, qu'une équipe de prévention des infections tente de déterminer si les employés de l'unité ont contracté la COVID-19 auprès de patients présentant un diagnostic positif.

Le président régional de la CSN, Gaston Langevin, a la situation à l'oeil.

On commence à avoir de la contamination au niveau de l’unité de soins. On a toujours une préoccupation pour ne pas que ça s’étende à l’ensemble du personnel. On a un regard très attentif sur ce qui se passe actuellement à l’unité D2. En espérant qu’ils vont être capable de colmater le risque de contaminatio n, mentionne Gaston Langevin, président régional du syndicat, qui représente, entre autres, les préposés aux bénéficiaires et les responsables de l'entretien ménager de l'hôpital de Chicoutimi.

À un lit du débordement

L’unité de soins D2 compte 20 lits. Selon les données du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , 19 sont occupés, en plus d'un lit aux soins intensifs. La direction évalue comment elle pourra ouvrir de nouveaux lits pour les patients atteints de la COVID-19, qui doivent être hospitalisés à l'hôpital désigné pour la région.

Un exercice de dépistage ciblé s’est tenu, mardi, auprès du personnel et des médecins qui ont travaillé, depuis le 12 octobre, dans cette zone. Les personnes soumises à un test de dépistage pourront continuer de travailler en attente de leur résultat dans ce secteur considéré comme en éclosion.

Selon le plus récent bilan, la région enregistre 31 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que deux nouveaux décès.

Avec les informations de Gilles Munger