Six nouveaux cas de COVID-19 en Gaspésie

En se basant sur son bilan précédent, le Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de la Gaspésie rapporte un nouveau cas dans la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon, trois dans celle de Rocher-Percé et deux dans celle de Côte-de-Gaspé.

La santé publique indique que des enquêtes épidémiologiques sont en cours.

Lundi, la santé publique faisait mention de 719 cas. Un des cas des Îles-de-la-Madeleine a été transféré à une autre direction de santé publique. Cela explique les six nouveaux cas, mais seulement 5 pour le grand total , mentionne la porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Clémence Beaulieu-Gendron.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 341 cas (+1)

Bonaventure : 182 cas

Rocher-Percé : 106 cas (+3)

Côte-de-Gaspé : 58 cas (+2)

Haute-Gaspésie : 11 cas

Îles-de-la-Madeleine : 26 cas (-1) Source: Direction régionale de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

On compte 198 cas actifs, 503 guérisons (11 de plus que la veille) et 13 hospitalisations (une de plus que la veille). On ne déplore aucun nouveau décès.

La santé publique a également publié une mise à jour de son bilan des cas à l’hôpital de Maria qui fait face à une éclosion de COVID-19.

Ainsi, quatre employés de plus ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, pour un total de neuf au cours des deux semaines. Ces cas ne s'ajoutent cependant pas à ceux rapportés aujourd'hui parce qu'ils avaient déjà été comptabilisés dans de précédents bilans.

Au centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de New Carlisle, sept employés et six résidents ont contracté le virus depuis le début de cette autre éclosion en sol gaspésien.