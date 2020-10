COVID-19 : 78 nouveaux cas à Ottawa, 49 en Outaouais

Ce décès alourdit le bilan des victimes ottaviennes de la COVID-19, qui se situe maintenant à 304 personnes. Selon Santé publique Ottawa, la capitale compte 745 cas actifs. Au total, le virus y a contaminé 6166 personnes.

En tout, 46 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 6 sont aux soins intensifs.

Ces 78 nouvelles infections marquent un regain après quatre jours d’accalmie graduelle. On rapportait lundi 52 transmissions, l’un des chiffres les plus bas en deux semaines.

Dans l’ensemble de la province,la santé publique de l’Ontario a fait état mardi matin de 821 nouveaux diagnostics et de 3 décès. Outre Ottawa, les régions les plus touchées sont Toronto (327), Peel (136) et York (64).

49 nouveaux cas en Outaouais

En Outaouais, 49 nouvelles transmissions ont été calculées. Ces chiffres portent à 2111 le total des infections depuis mars. La région ne compte aucun nouveau décès.

Au Québec, 95 216 cas actifs ont été rapportés mardi. Le gouvernement dénombre 33 hospitalisations et 877 diagnostics additionnels.