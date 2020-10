Près de 2000 demandes de vote par correspondance reçues pour les élections municipales

C'est à cause de la pandémie, cela ne fait aucun doute , a déclaré le greffier de la Ville et directeur du scrutin pour les élections municipales de 2020, Jim Nicol.

La hausse du nombre de demandes de votes par correspondance était attendue. Selon lui, Regina s'attend à avoir davantage de demandes dans les 10 prochains jours.

La Ville demande aux gens de faire en sorte que leurs bulletins de vote soient envoyés à temps.

La demande de vote par correspondance au bureau électoral doit être reçue au plus tard le 9 novembre avant 20 h pour qu’elle soit comptabilisée , a déclaré M. Nicol.

Jim Nicol est le directeur du scrutin pour les élections municipales de 2020 à Regina. Photo : Heidi Atter/CBC

Les gens peuvent déposer leur bulletin de vote à l'hôtel de ville et dans certains centres de quartier. S’ils le déposent par la poste, ils doivent le plus tôt possible.

Environ 130 000 cartes d'information des électeurs ont été envoyées par la Ville et devraient arriver prochainement dans les boîtes aux lettres. Pour les personnes qui ne votent pas par correspondance, ces cartes contiennent d’autres informations utiles.

Par exemple, le lieu du vote le jour du scrutin, la manière de contacter le bureau électoral par courriel ou par téléphone , indique Jim Nicol.

La Ville rappelle que les mesures d’hygiène devront également être respectées dans les bureaux de vote. Les gens seront contrôlés et devront porter des masques. Les travailleurs seront masqués et une distanciation physique sera mise en place.

Jim Nicol souligne que tous les bureaux de vote seront nettoyés et désinfectés en profondeur.

Le vote au volant

Pour les gens qui ne sont pas à l’aise de se rendre dans les bureaux de vote, la Ville de Regina leur permettra d'exprimer de voter au volant de leur voiture lors du vote par anticipation, du 2 au 4 novembre.

Au service au volant à l'hôtel de ville, un employé vérifiera l'identité de la personne, confirmera dans quel quartier elle vote et prendra le bulletin de vote correspondant.

Ils tourneront le dos pendant que vous voterez dans votre véhicule. Vous le mettez dans l'enveloppe confidentielle. Ils la prendront comme ils le feraient dans un bureau de vote , dit M. Nicol.

Confusion entre les différentes élections rapprochées

Jim Nicol affirme qu'il y a de la confusion en raison de la proximité des élections provinciales et municipales.

Les employés municipaux de toute la province l'ont signalé au gouvernement provincial , indique-t-il.

Jim Nicol ajoute que le site web d'Élections Regina se distingue par des marques jaunes et noires et présente clairement les informations concernant les candidats.

Nous sommes fiers de notre site web car il se distingue de ceux d'autres élections.

Jim Nicol espère que la taux de participation sera plus élevé que lors d'élections précédentes.