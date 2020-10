Les autorités américaines poursuivent Google pour abus de position dominante

Ce matin, le département de la Justice et 11 États ont intenté une action au civil contre Google pour poursuite illégale de monopole dans ses services généraux de recherche et dans ses services de recherche publicitaire en violation des lois américaines sur la concurrence , a affirmé dans un communiqué William Barr, le procureur général des États-Unis.

La plainte accuse notamment Google de forcer les internautes et les publicitaires à utiliser son moteur de recherche sur des appareils mobiles d'Android, et ce, via des applications qu'il est impossible d'effacer, ce qui restreint considérablement la concurrence.

Le procureur général des États-Unis, le républicain William Barr, mène la poursuite. Photo : Reuters / Yuri Gripas

Dans sa plainte déposée auprès d'un tribunal fédéral de Washington, le département de la Justice reste vague quant à ses demandes. Il appelle à des changements structurels chez Google, ce qui laisse présager un possible démantèlement de certains pans du géant des moteurs de recherche.

Nous n'excluons aucune option, mais la question des remèdes devra être décidée par le tribunal après avoir entendu nos arguments , a indiqué Ryan Shores, haut conseiller pour l'industrie technologique au sein du département de la Justice, lors d'une rencontre avec des journalistes.

Des poursuites pourraient s'étaler sur plusieurs années.

La réplique de Google

Google a qualifié cette action, dans un tweet, de profondément biaisée .

Les gens utilisent Google par choix et non parce qu'ils sont forcés ou parce qu'ils ne peuvent pas trouver d'alternatives , s'est défendu le groupe de Mountain View, en Californie.

À l'instar de ses concurrents Amazon, Facebook et Apple, Google est dans le collimateur des autorités américaines depuis plusieurs années.

Diverses enquêtes ont en effet été lancées contre les GAFA par des agences fédérales, des commissions parlementaires et par la quasi-totalité des États américains.

L'annonce mardi de cette nouvelle poursuite intervient après une vaste enquête lancée à l'été 2019 par le ministère de la Justice sur la toute puissance des piliers américains de l'Internet.

Des critiques de toutes parts

Au niveau politique, ces groupes s'attirent les foudres aussi bien de la droite conservatrice, qui les accusent de partialité, que des progressistes, qui s'inquiètent des atteintes au droit de la concurrence et du renforcement des inégalités causés par la Big Tech.

Le sénateur républicain du Missouri Josh Hawley, très critique à l'encontre des GAFA, s'est d'ailleurs réjoui de la poursuite du gouvernement américain, affirmant qu'il s'agirait du procès pour abus de position dominante le plus important en une génération .

Le PDG d'Alphabet et de Google, Sundar Pichai, a témoigné en juillet devant une commission judiciaire de la Chambre des représentants, qui enquêtait sur de possibles abus de position dominante. Photo : afp via getty images / LLUIS GENE

En 2018, Google a écopé d'une amende de 4,3 milliards d'euros (6,7 milliards $) de la part des autorités européennes de la concurrence pour pratiques déloyales dans l'écosystème Android afin de renforcer sa position dominante, notamment dans le domaine de la recherche sur Internet.

Selon Michael Carrier, professeur à l'Université Rutgers et spécialiste du droit de la concurrence, Google pourrait être contraint de retirer certaines applications préinstallées sur des appareils utilisant le système d'exploitation Android.

Des accusations similaires avaient été lancées à la fin des années 1990 contre le groupe informatique Microsoft. En 2001 et après près de trois ans de procédure, le ministère de la Justice avait alors failli réussir à démanteler le groupe informatique.

Pourquoi maintenant?

Pour des spécialistes, le moment choisie pour annoncer la poursuite, soit deux semaines avant l'élection présidentielle américaine, soulève des questions. Le professeur Michael Carrier souligne la possibilité que des préoccupations politiques y jouent un rôle.

Les procureures et procureurs généraux des 11 États s'étant joints à la poursuite (Arkansas, Floride, Géorgie, Indiana, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Missouri, Caroline du Sud, Texas et Montana) sont d'ailleurs toutes et tous républicains.

D'autres spécialistes avancent que l'issue de cette action judiciaire est tout sauf certaine.

Pour remporter une victoire devant les tribunaux, le gouvernement américain devra réussir à prouver que les pratiques monopolistiques de Google portent atteinte aux droits des consommateurs et consommatrices.

Le groupe rejette ces accusations en assurant que ses services sont gratuits, ce qui profite au plus grand nombre.

L'une des raisons pour lesquelles le secteur technologique américain est envié dans le monde entier est sa politique de droit de la concurrence qui encourage des marchés dynamiques, qui récompensent les innovateurs et pénalisent les rivaux manquant de vigueur , estime Matt Schruers de la Computer & Communications Industry Association, un groupe proche des grandes entreprises du secteur technologique.