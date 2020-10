Une nouvelle formule pour le Salon des métiers d’art 2020

Le Salon des métiers d'art et du terroir du Saguenay-Lac-Saint-Jean se réinvente et proposera pour la première fois un événement virtuel du 19 au 22 novembre.

La page Facebook de la Corporation des métiers d'art deviendra le nouveau lieu de rassemblement, pandémie oblige.

On s'est vraiment mobilisé rapidement, explique la coordonnatrice Caroline Thériault. Ce que l'on va faire, ce sont des vidéos en direct chez les artisans dans leur atelier. On va se déplacer partout, du Bas-Saguenay jusqu'au Lac-Saint-Jean. Ce sera présenté sur Facebook et le public pourra clavarder avec les artisans. Le fameux contact avec l'artisan sera possible encore.

Des dizaines d'exposants participeront encore au Salon des métiers d'arts du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

Plus d'une trentaine d'ateliers seront ainsi visités dans le cadre de ce salon virtuel. L'équipe lance aussi une nouvelle initiative pour favoriser l'achat local.

Nous avons décidé de mettre en place la vente de chèque-cadeau métiers d'art. Un site y sera entièrement consacré sur laruchequebec.com. Nous mettons en vente des chèques-cadeaux métiers d'art échangeables chez les artisans participants. Les certificats seront vendus à l'année, ils sont parfaits pour les cadeaux corporatifs. Et surtout, ils permettent de soutenir plus de 60 microentreprises des métiers d'art et leur famille , mentionne Caroline Thériault.