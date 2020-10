Les producteurs laitiers réclament les compensations promises par Ottawa

AECG, PTPGP, ACEUM... Autant d'acronymes derrière lesquels se trouvent les modalités d'accords commerciaux dont les producteurs laitiers du Canada disent faire les frais. Ces derniers réclament que le gouvernement fédéral précise, d'ici les Fêtes, combien ils recevront en indemnisations, et en vertu de quel échéancier.

Nos demandes au gouvernement sont claires et urgentes : nous voulons connaître le calendrier de paiements et les compensations [...] , a affirmé Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada, en conférence de presse, mardi.

Ces producteurs rappellent que l’Accord économique et commercial global (AECG) est entré en vigueur en 2017, et que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) a pour sa part pris effet en 2018.

Quant à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), son entrée en vigueur, le 1er juillet dernier, a pris les producteurs laitiers par surprise , dit pour sa part David Weins, membre du comité de direction des Producteurs laitiers du Canada.

Pour ce qui est des deux premiers accords, en 2019, le fédéral avait remis aux producteurs laitiers un premier versement de 345 millions de dollars. Cette somme était tirée de l'enveloppe globale de 1,75 milliard allouée sur une période de huit ans dans le cadre du Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers.

Depuis, c'est le silence complet de la part du fédéral , déplore M. Weins. Pas d'autre paiement et pas d'échéancier de paiement non plus.

Les producteurs laitiers disent avoir plié devant les concessions faites, par le gouvernement canadien, aux pays qui sont ses partenaires commerciaux, dit en substance le président des Producteurs laitiers du Canada. Et ils ont cédé à contrecoeur de grands pans de leur marché.

D'ici 2024, les Producteurs laitiers du Canada évaluent à 18 % la part de la production laitière intérieure qu'ils auront concédée dans la foulée des accords commerciaux.

Pierre Lampron dit qu' une panoplie de produits vont être touchés ; il cite le beurre, le fromage et, en particulier, les fromages fins, concurrencés par les importations européennes.

« Les Canadiens veulent des produits canadiens »

La pandémie a mis en relief l'importance de la souveraineté alimentaire pour les consommateurs, selon M. Lampron : les Canadiens veulent des produits canadiens . Aussi serait-il contre-intuitif que le gouvernement fédéral ne soutienne pas ses producteurs, plaident les producteurs laitiers.

Nous n'avons pas demandé de compensations en lien avec la pandémie , précise David Weins. Et d'ajouter que durant les premiers mois de cette dernière, les producteurs laitiers comprenaient que le gouvernement en avait plein les bras .

Les Producteurs laitiers du Canada reconnaissent avoir eu des rencontres avec la ministre des Finances, Chrystia Freeland, et la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau. De plus, dans son discours du Trône prononcé en septembre dernier, le gouvernement Trudeau a réitéré son intention de soutenir les agriculteurs.

En lieu et place des promesses, les producteurs laitiers réclament du concret , dit Pierre Lampron. On est un peu préoccupés , renchérit David Weins.