Américains enlevés : deux accusés subissent leur enquête sur remise en liberté

Taylor Lawrence Martin, 31 ans, et Georges Dritsas, 75 ans, ont été arrêtés à Magog le 29 septembre et accusés de l'enlèvement de James et Sandra Helm, de séquestration, d'extorsion et de complot.

La preuve présentée lors de l'audience est frappée d'une ordonnance de non-publication.

Deux complices allégués, Kosmas Dritsas, 49 ans, et Franco D'Onofrio, 54 ans, ont renoncé à demander une libération et seront détenus tout au long des procédures judiciaires.

Le cinquième accusé, Gary Arnold, qui avait été arrêté deux jours après les autres, a reporté sa demande de libération au 10 novembre.

Après avoir été porté disparu deux jours, le couple de l'État de New York avait été retrouvé à Magog sain et sauf par les autorités.