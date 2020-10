Cinq circonscriptions à surveiller dans le sud de la Saskatchewan

Regina Coronation Park

La circonscription de Regina Coronation Park Photo : Élections Saskatchewan

Candidat sortant : Mark Docherty (Parti saskatchewanais)

En 2016, Mark Docherty a récolté 147 voix de plus que le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan.

Regina Coronation Park a aussi fait l’objet d’une lutte serrée en 2011, lorsque Mark Docherty a remporté son premier mandat. Il avait alors battu le NPD par 623 voix.

Celui qui était président de l’Assemblée législative, de 2018 à sa dissolution, brigue un troisième mandat en tant que député de cette circonscription. Il affrontera notamment le candidat néo-démocrate Noor Burki.

Regina Pasqua

La circonscription de Regina Pasqua Photo : Élections Saskatchewan

Candidat sortant : Muhammad Fiaz (Parti saskatchewanais)

Créé en 2016, ce comté abrite notamment le quartier de Harbour Landing, où l’âge moyen de la population est de 30 ans et où on enregistre l’une des plus fortes croissances démographiques à Regina, selon les données de la Ville.

C’est également dans cette circonscription que le premier ministre sortant, Scott Moe, a lancé sa campagne électorale, à la fin du mois de septembre.

Muhammad Fiaz a remporté 298 voix de plus que le NPD. Il est devenu le tout premier député de cette circonscription, ainsi que le premier député musulman et ahmadi de la Saskatchewan.

Lors de ces élections provinciales, il cherchera à briguer un deuxième mandat et à conserver une longueur d'avance sur ses adversaires politiques, notamment le candidat du NPDNouveau Parti démocratique , Bhajan Brar.

Regina Nord-Est

La circonscription de Regina Nord-Est Photo : Élections Saskatchewan

Candidat sortant : Yens Pedersen ( NPDNouveau Parti démocratique de la Saskatchewan).

Le député de Regina Nord-Est, Kevin Doherty, a démissionné du Parti saskatchewanais en 2018, ce qui a entraîné le déclenchement d’élections partielles.

C’est le candidat néo-démocrate Yens Pedersen qui en est ressorti vainqueur. Il faut dire que cette circonscription a longtemps été un château fort du NPDNouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, qui l’a occupé de 1967 à 1982, puis de 1985 à 2011.

Cette année, Yens Pedersen tentera de protéger son siège, notamment de Gary Grewal, candidat du Parti saskatchewanais.

Regina University

La circonscription de Regina University Photo : Élections Saskatchewan

Candidate sortante : Tina Beaudry-Mellor (Parti saskatchewanais), ministre de l’Éducation supérieure au moment de la dissolution de l’Assemblée législative

La circonscription a été créée en 2013 lors de la refonte de la carte électorale. Tina Beaudry-Mellor en est devenue la première députée.

Pourquoi surveiller cette circonscription? Ce sera la bataille de la deuxième chance pour la candidate du NPDNouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, Aleana Young. Vaincue par 417 voix contre Tina Beaudry-Mellor en 2016, la néo-démocrate tente à nouveau de se faire élire dans ce comté.

De son côté, Mme Beaudry-Mellor tente de briguer un deuxième mandat en tant que députée.

À lire aussi : En Saskatchewan, il y a encore du chemin à faire pour atteindre la parité en politique

Moose Jaw Wakamow

La circonscription de Moose Jaw Wakamow Photo : Élections Saskatchewan

Candidat sortant : Greg Lawrence (Parti saskatchewanais)

En 2016, Greg Lawrence a remporté la victoire par 695 voix de plus que le NPDNouveau Parti démocratique de la Saskatchewan. C'est en 2011 qu'il a détrôné les néo-démocrates pour la toute première fois dans cette circonscription qui leur était autrefois favorable.

Cette circonscription était aussi à surveiller aux élections de 2016.

Greg Lawrence tentera d’obtenir un troisième mandat en tant que député de Moose Jaw Wakamow. Son opposante du NPDNouveau Parti démocratique est Melissa Patterson, qui tentera de récupérer ce comté historiquement néo-démocrate.

Avec des informations de Adam Hunter, Charles Lalande et Amélia MachHour