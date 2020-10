Les activités sportives intra régionales sont suspendues pour 4 semaines

Les écoles des quatre centres de services scolaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean ne pourront plus tenir d’activités sportives entre elles jusqu’au 16 novembre prochain. Cette mesure inclut les tournois, les compétitions et les activités parascolaires qui amènent les élèves d’écoles différentes d’un même centre de services à jouer ensemble.

Des discussions entre les centres de services scolaires et la Direction de la santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont mené à la suspension des activités.

Les entraînements à l’intérieur de chaque école pourront être maintenus.

Les organisations souhaitent réduire les risques de propagation de la COVID-19 jusqu’à ce que la situation s’améliore dans la région.

L’évolution du nombre de cas dans certains secteurs de la région, notamment à Alma et dans les municipalités environnantes, est préoccupante. Les centres de services scolaires espèrent que le nombre de classes en isolement restera le plus bas possible.

Cette décision n’a pas été facile à prendre et nous souhaitons vivement que cet effort, combiné aux mesures sanitaires respectées par la population, contribue à limiter les contacts sociaux afin de diminuer la propagation de la COVID-19 , indiquent les responsables des communications des quatre centres de services scolaires dans un communiqué.

Ils ajoutent que les centres de services espèrent aussi atténuer les contraintes liées à l’isolement d’un ou de plusieurs groupes d’élèves.

Les activités sportives et parascolaires avaient déjà été retardées en début d’année scolaire pour examiner dans quel contexte elles pourraient avoir lieu dans les écoles en respectant le concept de groupes-classes.

La situation sera réévaluée par les centres de services scolaires dans la semaine du 2 novembre.