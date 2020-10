École française Greenwood : des parents appellent le gouvernement Ford à intervenir

« On ne peut plus tolérer des délais », affirme Heidi Pospisil de la coalition de parents PESQ, qui demande à la province de « s'impliquer » pour que débouche le projet d'école secondaire tant désiré par les francophones dans l'est de Toronto.

Après plusieurs années de tractations, le Conseil scolaire Viamonde a fait l'acquisition de l'ancienne école anglaise Greenwood en février pour la transformer en école secondaire pouvant accueillir 500 élèves de la 7e à la 12e année.

Toutefois, les travaux de rénovation n'ont pas commencé et Viamonde se refuse à toute mise à jour publique sur le projet.

La coalition des Parents pour une école secondaire de quartier (PESQ) a envoyé une lettre au ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, en septembre, demandant à la province d'intervenir, en particulier pour s'assurer que les futurs élèves de l'École Greenwood puissent faire du sport au parc Felstead, situé de l'autre côté de la rue.

En effet, l'École Greenwood n'a pas de cour d'école ou de terrain de sport.

En comparaison, les écoles anglophones dans la collectivité Est de Toronto sont situées sur des terrains de plusieurs acres avec de grands espaces verts et des installations de sports , peut-on lire dans la lettre du groupe PESQParents pour une école secondaire de quartier , qui a entamé des procédures judiciaires contre le gouvernement.

Il semble que les francophones doivent mendier pour chaque petit morceau. Heidi Pospisil, mère et porte-parole de la coalition PESQ

Pour Mme Pospisil, le gouvernement ontarien a la « responsabilité » de s'assurer que les francophones aient une école équivalente.

Elle cite le jugement rendu en juin dernier par la Cour suprême en faveur du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, qui stipule entre autres qu'il est très difficile d’imaginer comment une école qui n’a pas de gymnase ou encore d’espace pour permettre aux élèves de jouer à l’extérieur — alors que les écoles de la majorité disposent d’installations ou aménagements de cette nature — peut offrir une expérience éducative réellement équivalente.

Le parc Felstead, qui a un terrain de soccer, est situé à proximité de l'École Greenwood. Photo : Radio-Canada / Michel Bolduc

Le groupe PESQParents pour une école secondaire de quartier voudrait que la Ville de Toronto signe un bail de 999 ans avec Viamonde pour « l’usage prioritaire et sans contraintes du terrain sportif au parc Felstead », et que le Conseil puisse y construire « une piste de course entourant le terrain sportif, des banquettes, des gradins et tout autres installations qui feraient de ce terrain une vraie cour d’école équivalente à celles de la majorité avoisinante ».

La coalition évoque comme précédent l'accord conclu entre la Ville et le Conseil scolaire public anglais (TDSB) quant à l'utilisation par ses élèves du parc Pantry dans le quartier The Beach.

L'avocat de PESQParents pour une école secondaire de quartier , Nicolas Rouleau, ajoute ceci : Il est clair à ce stade qu'il est difficile pour Viamonde d'obtenir l'accès nécessaire au terrain sportif sans l'appui de la Province. Il est donc nécessaire que la Province s'implique au plus vite si on veut éviter que la violation aux droits des parents ne continue.

La province ne se mouille pas

Le ministère de l'Éducation n'a jamais répondu à la lettre de la coalition PESQParents pour une école secondaire de quartier .

Une porte-parole du Ministère affirme que l'accès au parc Felstead est une « question municipale » et renvoie Radio-Canada à la Ville de Toronto, qui n'a pas répondu à nos questions.

Mme Pospisil espère tout de même que la province travaille à faire avancer le dossier « en coulisses ».

La province a déjà accordé plus de 16 millions de dollars à Viamonde pour la rénovation de l'École Greenwood.

Le Conseil sera tenu de respecter des étapes spécifiques d'immobilisation du Ministère pour l'avancement du projet, dit la porte-parole du ministère de l'Éducation Sandra Zeni, y compris des estimations de coût mises à jour tout au long du projet. Mme Zeni n'a pas donné de détails sur la nature de ces étapes, mais ajoute qu'aucune date n'a été fixée pour l'ouverture de l'école rénovée.

Pas de mise à jour de Viamonde

Le Conseil Viamonde n'a pas voulu donner de détails sur le déroulement du projet, y compris ses négociations avec la Ville quant au parc Felstead.

Nous poursuivons notre travail sur ce projet d’école. Dès qu‘il nous sera possible d’apporter des précisions, soyez assuré que nous les communiquerons directement à notre communauté scolaire, notamment par voie de lettre officielle aux familles du Conseil, et ce de façon régulière lorsque des informations surviendront quant aux prochaines étapes. Julie Vanghelder, directrice des communications à Viamonde

La présidente du Conseil, Sylvie A. Landry, n'a pas fourni plus de détails à Radio-Canada. Je tiens à vous assurer que nous sommes très attachés à faire progresser le projet de l’école de Greenwood aussi vite que possible avec l’ensemble des parties prenantes impliquées , affirme-t-elle.

La dernière communication aux parents de Viamonde sur le projet remonte à juin, lorsque le Conseil avait confirmé l'acquisition de l'École Greenwood trois mois plus tôt, après avoir été contacté par Radio-Canada.

À l'époque, le Conseil avait aussi affirmé avoir modifié ses plans originaux pour répondre à certaines des doléances des parents. Toutefois, la coalition PESQParents pour une école secondaire de quartier avait jugé ces changements insuffisants.

Mme Pospisil, qui se bat depuis des années pour une école secondaire française dans l'est de Toronto, raconte que ses enfants sont trop vieux maintenant pour fréquenter l'École Greenwood. Mais pour des centaines d'autres parents, dit-elle, il n'est pas trop tard et elle demande à Viamonde de mieux les informer sur le projet.

Les parents ont vraiment hâte de savoir : est-ce que cette école sera pour nos enfants? Est-ce que je dois inscrire mon enfant au Collège français au centre-ville où il n'y a pas de terrain sportif, manque d'installations? Ou est-ce que je dois abandonner l'éducation en français et choisir une école anglophone de quartier qui offre beaucoup? Heidi Pospisil, mère et porte-parole de la coalition PESQ