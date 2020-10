Bilans en montagnes russes : moins de 100 cas de COVID-19 dans la Capitale-Nationale

Après une journée record hier, avec 272 cas, le bilan publié mardi matin pour la Capitale-Nationale fait état de 92 nouvelles infections, soit le meilleur bilan depuis près d'un mois. Malgré ce bilan en dents de scie, la région demeure celle où on retrouve le plus de cas actifs par habitants .

Le ministre responsable de la région, Geneviève Guibault, parle d'ailleurs de rouge foncé pour illustrer la situation.

Je demande à tout le monde de Québec, et de Portneuf à Charlevoix, parce que maintenant on est tous en rouge, svp, de faire un effort, on est un peu plus qu'à la moitié du 28 jours, faisons l'effort jusqu'au bout.

Essayons au moins de calmer la tendance à la hausse et la ramener à la baisse. Geneviève Guilbault, ministre responsable de la Capitale-Nationale

En Chaudière-Appalaches, le bilan est stable une fois de plus avec 48 nouvelles infections recensées.

À l’échelle du Québec, le bilan fait état mardi de 877 cas de COVID-19 de plus et d'une hausse notable de 33 hospitalisations au cours des 24 dernières heures.