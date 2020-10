COVID-19 : hausse importante du nombre d'hospitalisations au Québec

Québec fait état mardi de 877 cas de COVID-19 de plus et d'une hausse notable de 33 hospitalisations au cours des 24 dernières heures. La santé publique rapporte aussi 12 décès supplémentaires.

Selon le bilan quotidien publié par la santé publique, le nombre total de cas depuis le début de la pandémie est de 95 216 en tenant compte du retrait de 90 cas antérieurs qui se sont avérés non reliés à la COVID-19 après enquête.

Si le nombre de cas quotidiens a reculé de 161 au Québec au cours des 24 dernières heures, le nombre d'hospitalisation, lui, a bondi de 33 cas depuis le 18 octobre pour un total de 565.

De ce nombre, 100 patients sont actuellement traités aux soins intensifs, soit 8 de plus que la veille.

En ce qui a trait aux décès, la santé publique rapporte 5 nouvelles pertes de vie au cours des dernières 24 heures et 7 de plus survenues entre le 13 et le 18 octobre. Un décès non relié au coronavirus a également été retiré du bilan global.

Ce qui porte à 6055 le nombre total de décès dus à la COVID-19 au Québec.

Dimanche dernier, 16291 prélèvements ont été effectués dans la province pour un total de 2 839 254.