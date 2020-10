Une famille endeuillée de Timmins demande plus d'aide en matière de toxicomanie

Le 9 octobre, Anthony Cuthbert est entré dans la chambre de son fils pour s'assurer qu'il était prêt à aller travailler. Au lieu de cela, il a trouvé Rowan, 22 ans, mort sur une chaise.

Il avait l'air de dormir encore , a déclaré M. Cuthbert dans un message texte.

Le 9 octobre était l'anniversaire de sa mère. La veille, il est allé en ville pour acheter son cadeau d'anniversaire et une carte. Le soir même, il a acheté les médicaments qui [je crois] l'ont tué , ajoute-t-il.

La nécrologie de Rowan Cuthbert énumère une longue liste d'intérêts et de passe-temps, notamment le hockey, le ski et le plein air.

Rowan faisait partie des cadets de l'Air, pratiquant le vol à voile, le camping et a participé au biathlon. Il faisait partie de l'équipe de théâtre représentant l’école secondaire O'Gorman au festival de théâtre provincial Sears. C'est là que Rowan a remporté un prix pour son jeu , peut-on lire.

La tante de Rowan Cuthbert, Lynn Caron, dit que la famille veut que les gens sachent qu'il est plus qu'une statistique. Il était aimé et aimait la vie. La famille souhaite que d'autres vies puissent être sauvées. Photo : Lynn Caron

Mais Dale Miner, le grand-père de Rowan, dit qu'à environ 15 ans, c'était comme actionner un interrupteur de lumière .

Il n'était pas impliqué dans la drogue ou quoi que ce soit avant. Je ne sais pas ce qui l'a déclenché dit-il.

Il a progressivement commencé à fumer de la marijuana et, vous savez, sa famille ... ils essaient de lui en parler. Mais ça a juste progressé à partir de là : il prenait des drogues dures , affirme M. Miner.

C'est comme un démon. C'est difficile : il faut passer par là pour savoir de quoi il s'agit , ajoute-t-il.

Anthony Cuthbert parle d'une catastrophe qui se produit au ralenti.

Rowan a commencé à s'aliéner des amis qui ne prenaient pas de drogue.

Lui et sa femme ont interdit la consommation de drogue dans la maison et Rowan est parti pendant un moment. Quand il est revenu, le père dit avoir trouvé de la drogue sous le lit de Rowan et de l'avoir jetée.

La famille est allée voir un médecin pour obtenir de l'aide et a ramené à la maison une trousse de naloxone.

Selon Anthony Cuthbert, un jour, Rowan a décidé qu'il était prêt à essayer d’arrêter sa consommation de drogue. Il dit qu’ils sont allés au Centre Jubilee pour obtenir de l'aide en matière de toxicomanie, mais qu'on leur a dit que ce serait une attente de six semaines pour un lit.

Quelques semaines plus tard, le matin où il a trouvé son fils mort, Anthony Cuthbert dit avoir vu une poudre blanche sur le bureau de Rowan. Il ajoute que la police lui a dit avoir trouvé une autre poudre différente.

La police n'a confirmé aucun des détails de l'enquête à CBC.

Le maire de Timmins, George Pirie, a déclaré dans une lettre à Dale Miner: Votre petit-fils est un des deux morts ici à Timmins le vendredi 9 octobre et l'un des quatre depuis le dimanche 4 octobre. Je crois que nous avons maintenant 29 morts. à Timmins [jusqu'à maintenant] cette année.

Dans la lettre que Dale Miner a partagée avec CBC, le maire rappelle qu’il a dit lors d’une réunion du conseil que la municipalité doit aider les gens qui ont besoin d'aide et s’occuper des criminels.

À cette fin, nous travaillons avec un groupe de médecins locaux et le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) pour nous assurer que le financement est obtenu pour endiguer ce fléau , indique George Pirie.

De plus, un groupe de professionnels du domaine légal s'est engagé à préparer un document à l'intention du solliciteur général pour combler les lacunes de notre système de justice pénale , ajoute-t-il.

La famille de Rowan veut plus de lits de réadaptation pour les personnes aux prises avec des dépendances afin que personne ne se retrouve sur une liste d'attente pour obtenir de l'aide.

Avec les informations de CBC