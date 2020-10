COVID-19 : Justin Trudeau présente l'état de la situation au pays

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, Mary Ng, l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la docteure Theresa Tam, et l'administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, le docteur Howard Njoo, sont aussi présents.

Par ailleurs, c'est sans surprise qu'Ottawa et Washington prolongent d'un autre mois leur entente sur la fermeture de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis.

C'est jusqu'au 21 novembre que les passages à cette frontière ne seront permis qu'aux voyageurs essentiels, comme les camionneurs qui transportent des marchandises.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, en a fait l'annonce sur son fil Twitter lundi matin.

Cette frontière est fermée depuis le 18 mars dernier afin de limiter les risques de propagation du nouveau coronavirus. Les deux pays prolongent de mois en mois cette fermeture.

Plus de détails suivront.