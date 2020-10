Une tournée des Maritimes à vélo pour un artiste de Terre-Neuve-et-Labrador

Face à la nouvelle réalité de la pandémie, plusieurs ont modifié leur mode de vie. Or, la crise des changements climatiques agit aussi comme catalyseur d’innovation.

Le musicien originaire de Terre-Neuve-et-Labrador a choisi ce mode de transport pour effectuer sa tournée - le Pedal Power Tour - pour des raisons environnementales.

Il y a peut-être trois ans, je me suis débarrassé de ma voiture et comme je voyage seulement en vélo maintenant dans la ville [...] alors je me suis dit : comme est-ce que c’est possible de faire une tournée sans voiture? confie l’artiste.

Selon ses recherches, d’autres avaient tenté l’expérience avant lui, avec succès.

Donc depuis le début du mois d’octobre, beau temps, mauvais temps, Adrian House, parcourt les Maritimes, sa guitare accrochée à sa monture, pour se donner en spectacle.

Mais ce n’est pas de tout repos, avoue l’artiste.

C’est un peu comme si j’ai trois jobs maintenant… alors un c’est de faire le vélo chaque jour, n’est-ce pas. L’autre c’est de jouer la musique et de pratiquer, et le troisième c’est juste de m’organiser et de contacter les venues [salles de concert].

En plus du vent, Adrian a dû faire face à la difficulté de réserver des salles de spectacle en raison de l’incertitude créée par la pandémie.

Deux semaines avant son grand départ, il n’y avait qu’une salle de concert qui avait confirmé à Adrian qu’il pourrait s’y produire. Le Terre-Neuvien ne s’est toutefois pas arrêté à cet écueil.

Après ses démarches, il estime maintenant qu’il jouera dans dix endroits avant son retour à la maison, prévu vers l’Halloween.

Afin de respecter les mesures de distanciation, au moins un de ses spectacles se déroulera de manière virtuelle. C’est le cas de celui qu'il a prévu mardi soir, en direct du studio SSI à Moncton.

Sa performance diffusée en direct dès 20 h sera accessible sur la page Facebook du studio  (Nouvelle fenêtre) .

Au total, Adrian House croit qu'il parcourra environ 1400 kilomètres pour compléter sa tournée des maritimes. Photo : @AdrianHouse/Facebook

Après être passé entre autres par Sydney et Antigonish en Nouvelle-Écosse et Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, Adrian évalue avoir effectué un peu plus de la moitié des 1400 kilomètres prévus.

Ça fait du bien pour mon corps et juste pour mon esprit d’être dehors tout le temps. Adrian House, auteur-compositeur-interprète

Il espère que son initiative inspirera d’autres musiciens à considérer les avantages de son mode de tournée.

Il invite d’ailleurs les artistes qui désireraient se lancer dans une aventure semblable à le contacter s’ils veulent obtenir des conseils.