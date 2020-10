Plus de ressources pour les toxicomanes en banlieue, demandent des militants

Après 20 ans de dépendance, une surdose et six semaines d’attente pour obtenir une place dans un centre de traitement, Tyler Stratchan est sobre depuis 91 jours.

L’homme de 38 ans, opérateur de grue, a commencé son rétablissement au centre de traitement des dépendances Last Door Recovery Centre dont la liste d’attente est particulièrement longue ces jours-ci.

Les traitements fonctionnent vraiment. Je me sens bien et je m’aime à nouveau. Tyler Stratchan

Il croit toutefois que plus d’attention devrait être portée à la prévention et au rétablissement dans les banlieues comme Surrey, puisque c’est là que plusieurs utilisateurs de drogue vont pour consommer seuls et là où ils peuvent faire une surdose seuls également.

Le week-end dernier, cinq personnes y ont été retrouvées inconscientes après avoir fait une surdose dans leur maison de Surrey.

Les surdoses arrivent partout , dit-il en ajoutant que ça peut se produire à n’importe quel moment et très certainement dans votre quartier .

Les cinq victimes du week-end se trouvaient dans un bon quartier et ont nécessité quatre doses de Naloxone chacune pour être réanimées, explique la caporale Joanie Sidhula de la Gendarmerie royale du Canada.

Plus de prévention

Le directeur du développement communautaire au centre de traitement Last Door Recovery, Giuseppe Ganci, dit qu’il se bat depuis des années pour que les autorités de la santé et les gouvernements accordent plus d’importance aux mesures de prévention pour les consommateurs de drogues, plus particulièrement dans les banlieues.

Le centre Last Door Recovery peut accueillir environ 80 personnes en même temps. Ces jours-ci, la liste d’attente s’allonge sur six à huit semaines et ne suffit plus à la demande, spécialement depuis le début de la pandémie, souligne Giuseppe Ganci.

Un approvisionnement en drogue qui est sécuritaire est un bon pas pour les gens qui vivent dans le Downtown Eastside, croit-il, mais cela n’aide pas tous ceux qui consomment seul en banlieue parce qu’ils ne veulent pas consommer avec d’autres.

Les dépendances semblent toujours commencer dans les banlieues , et les dépendances vont souvent augmenter si les personnes n’ont pas accès ou ne sont pas encouragées à chercher un traitement, ajoute Giuseppe Ganci, qui est lui-même un ancien consommateur rétabli depuis 10 ans.

La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, assure que le gouvernement travaille là où les surdoses surviennent dans la province afin de venir en aide aux personnes qui profiteraient de traitement.

Avec les informations de Zahra Premji