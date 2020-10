Le policier Daniel Montsion reconnu non coupable

C'est le verdict qu'a rendu le juge Robert Kelly mardi.

Daniel Montsion faisait face à trois chefs d'accusation suite à une intervention musclée survenue le 24 juillet 2016.

Il était accusé d'homicide involontaire, de voie de faits graves et d’agression armée. Il a été blanchi des trois chefs d'accusation.

Il avait plaidé non coupable aux trois chefs pesant contre lui.

Les avocats de la défense Michael Edelson à gauche et Solomon Friedman à leur arrivée au palais de justice mardi. Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico

Abdirahman Abdi, un Canadien d'origine somalienne âgé de 37 ans, est mort à la suite d’une arrestation à laquelle Daniel Montsion a participé le 24 juillet 2016.

La Couronne soutenait que des coups de poing injustifiés infligés par l’agent Montsion à la tête de la victime avaient mené à sa mort.

La poursuite n'a pas su convaincre le juge Robert Kelly, hors de tout doute raisonnable, que la force utilisée par l'agent Montsion était injustifiée dans les circonstances.

Portant un masque chirurgical, le juge Kelly a lu un résumé de son verdict. Le document entier, qui a été partagé avec les médias, fait 112 pages. Le procès était diffusé par vidéoconférence. Dans la salle d'audience se trouvaient 2 journalistes, les avocats de la couronne et de la défense, la conjoite de M. Montsion et le frère de M.Abdi.

Les événements, qui se sont terminés par la mort tragique de M. Adbi, ont touché tant de personnes dans la communauté de Hintonburg et au-delà , a lu M. Kelly. Le procès de l’agent Montsion fut long et difficile. Ma tâche était d'écouter et de réfléchir avec un esprit ouvert sur toutes les preuves et les soumissions des deux partis. Mon seul devoir était de décider sans passion, sur la base de la preuve admissible et de la loi applicable, si la Couronne s'est acquittée de son fardeau de prouver la culpabilité de M. Montsion sur chaque accusation au-delà de tout doute raisonnable.

En fin de compte, je me retrouve avec un doute raisonnable sur chacun des 3 principaux enjeux , a poursuit le juge.

Je ne suis pas convaincu que la Couronne a prouvé, selon la norme pénale, un acte illégal ou une conduite criminellement négligente pour le chef d'homicide involontaire ou de voies de fait injustifiées. J’ai aussi des doutes raisonnables à savoir si les gestes de M. Montsion ont causé les blessures nasales à M. Abdi, et même si c’était le cas, si ces gestes ont causé sa mort , a-t-il lu avant de prononcer le verdict de non culpabilité.

Le jugement est rendu une vingtaine de mois après l’ouverture du procès, fort médiatisé, en février 2019.

Une conférence de presse du groupe Justice for Abdirahman Abdi est prévue à 17h afin de réagir à cette décision.

Plus de détails à venir